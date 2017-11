La nouvelle école de Saint-Sulpice-le-Guérétois sort peu à peu de terre

La première pierre de la nouvelle école primaire de Saint-Sulpice-le-Guérétois a été posée. Les élèves pourront investir les bâtiments neufs à la rentrée 2018.

Ce projet ne date pas d'hier. Cela fait quatorze ans que le village de Saint-Sulpice-le-Guérétois souhaite construire une nouvelle école. Ce vendredi, la première pierre a été posée en présence des enfants, du maire du village, du préfet de la Creuse et de nombreux élus.

Cette première pierre est symbolique, puisque les travaux sont déjà bien avancés. A la rentrée 2018, la centaine d'enfants, du CP au CM2, ne sera plus à l'étroit dans son ancienne école. Les élèves investiront des nouveaux bâtiments, plus grands, en ossature bois, et équipés de panneaux solaires. Une nouvelle cantine scolaire a également été construite sur ce même site situé à la sortie du village.

Des dessins et des messages des enfants de l'école destinés aux générations futures © Radio France - Boris Loumagne

Les dessins et les messages sont insérés dans ce tube en cuivre avant d'être enfouis dans un des murs du bâtiment © Radio France - Boris Loumagne

Et surtout, il faut bien fermer le tube de cuivre ! © Radio France - Boris Loumagne

Des bâtiments écologiques

La nouvelle école, ce sera aussi l'occasion de consommer et de produire de l'énergie de façon écologique. Une halle en verre qui reliera les deux bâtiments principaux sera équipée de panneaux solaires. Produire de l'énergie et en économiser, c'est le credo de l'architecte en charge du chantier, Claude Guérrier : "Ce sont des bâtiments à énergie positive, c'est à dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment ; et puis ils sont très bien isolés."

Des murs et un sol parfaitement isolés © Radio France - Boris Loumagne

Une preuve de dynamisme

Cette nouvelle école, c'est la preuve du dynamisme des communes périphériques de Guéret, selon Claude Guérrier, le maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois : "On a la chance d'être aux portes de Guéret et grâce à cette nouvelle école, on espère que ceux qui veulent s'installer dans notre région, choisissent Saint-Sulpice-le-Guérétois !"