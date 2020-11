La nouvelle municipalité écologiste de Poitiers présente son premier projet d'école verte

C'est le premier projet décidée par la nouvelle municipalité élue en juin dernier à Poitiers dans les écoles. La ville a dévoilé ce mercredi 18 novembre les contours de la future école maternelle Montmidi qui sera construite entre le quartier Montmidi et la ZAC des Montgorges.

Elle remplacera l'ancienne trop petite et vieillissante. La ville ambitionne de mettre en place avec cette école tournée vers l'écologie un trait d'union entre les deux quartiers.

Esquisses du projet d’école Montmidi à Poitiers - cabinet d’architecte Alterlab / cabinet d’architecte Ablomé

Des matériaux bio-sourcés et une école à énergie positive

Avec sa toiture végétalisée, sa vaste cour de récréation avec un jardin pédagogique et sa structure qui permettra de récupérer les eaux pluviales, la nouvelle école Montmidi met la nature et le développement durable au premier plan selon Olivier, l'un des architectes du projet porté par les cabinets Alterlab (basé à La Rochelle) et Ablomé (basé à Poitiers). "C'est une école qui fait la part belle aux matériaux bio-sourcés. On essaye de tordre le mythe des trois petits cochons avec cette école qui utilise beaucoup le bois, la terre crue ou la paille", détaille l'architecte.

Rendre à la nature sa place dans les cours d'écoles - Léonore Moncond'huy

Cette école sera à énergie positive c'est à dire qu'elle va produire plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Pour la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy ce projet est symbolique de la politique de la nouvelle municipalité. "On a choisi le projet qui était le plus performant d'un point de vu énergétique et celui qui nous semblait le plus innovant en terme de nature, de biodiversité", explique l'élue qui "espère développer un projet de "débétonisation" des cours d'écoles, pour rendre à la nature sa place dans les cour d'écoles."

Le bâtiment fera in fine plus de 2.000 mètres carrés, 1.285 metres carrés de surface utile et 960 métres carrés d'espaces extérieurs dédiés à la maternelle. Il pourra accueillir cinq classes soit deux de plus que l'ancienne école. Une sixième classe pourra également être ouverte en cas de forte demande.

Ce projet enthousiasme beaucoup l'équipe pédagogique, "ça sera extrêmement agréable et éducatif" juge la directrice de l'école Frédérique. Le projet permet de réunir les écoles élémentaires et maternelles au même endroit. Il inclut également la possibilité de construire à l'avenir une école élémentaire neuve. Une réserve foncière est prévue pour cela.

Ouverture de l'école en 2023

Le début des travaux est prévu en 2022 et la première rentrée des classe dans la nouvelle école en 2023. La mairie souhaite également impliquer les habitants du quartier dans cette construction avec "l'école en chantier" qui proposera des réunions de concertations avec les usagers, des présentations mais aussi des visites du chantier.

Le budget global de l'opération est estimé à 6,1 millions d'euros. La mairie assure que des entreprises locales seront sollicitées pour construire cette école.