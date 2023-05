La nouvelle tarification pour les cantines des collèges fait débat au conseil départemental de la Mayenne

C'est une bonne nouvelle pour les familles les plus modestes de la Mayenne. Le conseil départemental va mettre en place une nouvelle tarification sociale pour les cantines des collèges à la rentrée de septembre. Par exemple, les familles les plus fragiles, auront un reste à charge par repas de 9 centimes, soit 12,60€ par an.

45% des collégiens verront ainsi leur tarif baisser, tandis que 15% ne verront pas de changement. "Cette réforme permettra de mieux prendre en compte les revenus des familles et l'inflation" se félicite le président du conseil départemental de la Mayenne Olivier Richefou. "Le tarif d'un repas n'a pas évolué depuis 2012. Tarif qui est fixé à 4€" ajoute Sylvie Vieille, vice-présidente départementale et présidente de la commission d'étude Enseignement et Citoyenneté.

Il était grand temps de mettre en place des quotients familiaux pour les élus du Groupe Pour l'Alternative. Christophe Langouët salue la nouvelle tarification. "C'est une baisse pour ceux qui en ont le plus besoin de plus de 12 %. Cela correspond à une augmentation du coût de la vie, parce que ça va venir soulager pas mal de familles pour qui la cantine dans les collèges représente entre 60 et 70 € par an".

"Une réforme en trompe-l'œil"

Mais pour la gauche départementale et Antoine Caplan c'est une réforme en trompe l'œil car les bourses de l'état versées aux familles les plus pauvres passeront exclusivement dans le paiement de la cantine avec le nouveau système. "Ces familles bénéficient de bourses de la part de l'État pour que leurs dépenses d'alimentation de leurs enfants dans les collèges puissent être prises en charge. Mais ces bourses devraient leur permettre aussi de faire face à toutes les charges de l'éducation de l'enfant : le transport scolaire, l'habillement. Ce que propose le conseil départemental aujourd'hui, c'est finalement capter la totalité de ces bourses pour payer uniquement la cantine".

Plus de moyens aux établissements

Le département répond qu'il ne fait qu'appliquer un décret de l'éducation nationale datant de 2016. Dès la rentrée, la collectivité va aussi donner plus de moyens financiers aux collèges pour l'achat de la nourriture et le paiement du gaz et de l'électricité. Cette réforme représente un investissement de près de 300.000€. La tarification sera présentée lors de la prochaine session du conseil départemental de la Mayenne en juin.