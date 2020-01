La Parent'aise, un lieu d'accueil enfants-parents à Migennes

Migennes, France

Un petit mot dans la boîte aux lettres, c'est comme ça que Bénédicte a appris l'ouverture du lieu d'accueil enfants-parents à Migennes. Cette jeune grand mère garde Lubin, son petit fils âgé de dix-huit mois, tous les mercredi. " Et du coup je me suis dit qu'il pourrait voir d'autres enfants, d'autres jouets."

"Les enfants ont besoin de voir d'autres enfants avant de faire la découverte de l'école"

Sortir les jeunes enfants de chez eux et les mettre en contact avec d'autres, c'est l'un des objectif affiché par le service de la petite enfance à Migennes. Selon sa responsable Aurore Cluzel , la Parent'aise est le lieu idéal pour qu'il s'épanouissent. "Il y a des jeux, des endroits pour réaliser des activités créatives. Les enfants ont besoin de sociabilisation, de voir d'autres enfants. de sortir de la maison avant de faire la découverte de l'école."

Autre objectif, que les parents passent du temps avec leur enfant. Car ce n'est pas toujours évident à la maison explique Nathalie Nicloux. C'est l'une des trois animatrices du lieu. " A la maison, il y a une lessive à mettre en route, le repas à préparer. Et donc le parent est toujours accaparé par quelque chose et passe moins de temps avec son enfant ou interrompt souvent son activité avec son enfant."

Alors qu'ici, pas de machine à laver, pas de téléphone portable non plus, on l'éteint, c'est le règlement. Et pour les parents c'est aussi l'occasion de partager leur expérience autour d'un café, avec d'autres parents.

Le lieu d'accueil enfants-parents de Migennes est ouvert tout les mercredis après midi de 14h à 17h, dans les locaux de la halte garderie "les ouistitis" , rue Blanqui.

"On rassure les parents en leur disant que chaque enfant est unique"

Ou encore de chercher une écoute auprès d'un professionnel . Nathalie Nicloux est là pour répondre aux questions qu'ils se posent." Souvent les parents sont dans la comparaison avec les autres enfants. Nous on est là pour les rassurer en leur disant que chaque enfant est unique et qu'il avance à son rythme."

Le lieu d'accueil enfants-parents de Migennes est ouvert tout les mercredis après midi de 14h à 17h, dans les locaux de la halte garderie "les ouistitis", rue Blanqui. Il s'agit d'un service gratuit.