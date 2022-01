"La parole de Jean-Michel Blanquer est discréditée" selon le SNES-FSU en Gironde

Les syndicats appellent ce jeudi les enseignants des écoles, collèges et lycées à une nouvelle journée de mobilisation, une semaine après une grève qui a fortement rassemblé dans l'Éducation nationale. Au cœur de la colère : le protocole sanitaire allégé dans les écoles depuis le retour des vacances, venu exacerber un ras-le-bol et une usure déjà palpables dans l'enseignement.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a pourtant fait des annonces après la mobilisation de la semaine dernière, mais "elles n'ont rien réglé" déplore Arnaud Lacombe, co-secrétaire départemental du SNES-FSU en Gironde, syndicat d'enseignants du second degré. Les problèmes de recrutement, par exemple, sont traités "par le ministère, à la petite semaine, à la dernière minute, avec des problématiques que nous, on soulève depuis des années, que la crise sanitaire a mis en avant depuis maintenant 20 mois. On entre dans une crise qui s'installe et les collègues n'en peuvent plus".

À la "révolte" des enseignants liée à ce protocole sanitaire, avec "un allégement que les collègues n'ont pas du tout compris", souligne Arnaud Lacombe, est venue s'ajouter la polémique sur l'annonce de ce protocole sanitaire depuis le lieu de vacances de Jean-Michel Blanquer, à Ibiza. "Elle accentue l'image chez les collègues d'un ministre dont la parole est absolument discréditée, estime le représentant SNES-FSU. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'attend plus grand-chose de la part de Jean-Michel Blanquer".