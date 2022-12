La pauvreté, facteur aggravant du retard scolaire en région Centre-Val de Loire

En Centre-Val de Loire, 7,8% des élèves ayant fait leur rentrée en classe de sixième en septembre 2019 accusaient un retard scolaire d’au moins un an. Plus le taux de pauvreté est élevé, plus le taux de retard à l'entrée au collège l’est aussi. Ce constat, c'est celui dressé dans une toute dernière publication de l'Insee Centre-Val de Loire .

En septembre 2019, près de 31.400 élèves ont fait leur rentrée en classe de sixième en région Centre-Val de Loire. Parmi eux, 2.460 accusaient un retard scolaire d’au moins un an, soit un taux de retard à l’entrée au collège de 7,8%, contre 14,6% cinq ans plus tôt. Cela fait un élève sur treize en retard à son entrée en sixième. Ce taux est supérieur à celui de France métropolitaine (7%). Le Cher (9%), l’Indre (9,6%) et le Loir et Cher (9,8%) sont les départements les plus impactés par ce retard scolaire. Il est de 7,3% dans le Loiret. Le taux de retard des élèves scolarisés dans un établissement public est plus élevé que celui des élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat (8,4% contre 4,7%).

Les données de cette étude de l'Insee tendent à démontrer qu'il y a bien une corrélation entre pauvreté et retard scolaire. Sur la base des revenus mais aussi de la situation professionnelle et le niveau de diplôme des parents, l'enquête prouve que plus le taux de pauvreté de la zone est élevé, plus le taux de retard des élèves scolarisés dans le collège est important. Lorsque le taux de pauvreté est inférieur à 10%, le taux de retard est inférieur à 4,7%, lorsque il est supérieur à 20%, le taux médian de retard à l’entrée au collège public grimpe à 10,6 %. Exemple : le taux de retard est inférieur à 4,4% dans la moitié des collèges où plus d’un parent d’élève sur cinq occupe un poste de cadre.

Un taux de retard plus élevé en milieu urbain

C'est l'un des enseignements plus surprenant de cette étude, le retard scolaire est plus marqué dans les zones urbaines que rurales. Les élèves scolarisés dans un collège public qui résident dans une commune rurale sont moins souvent en retard à leur entrée en sixième que les élèves urbains : 7,2 % contre 9,6 %. Dans l'espace urbain, la situation est assez hétérogène. La taux passe de 5,3% pour les ceintures urbaines à 10,2% pour les grands centres et jusqu'à 12,5% pour les centres urbains intermédiaires que sont Blois, Châteauroux, Dreux, Montargis, Pithiviers ou Vierzon. Dans la Métropole d'Orléans, taux de pauvreté et taux de retard scolaire sont particulièrement manifestes dans les communes de Saint-Jean-de-Braye, Fleury-les-Aubrais et Saint-Cyr-en-Val.