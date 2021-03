Phase 1 de la carte scolaire dans les Deux-Sèvres : quelles sont les ouvertures et les fermetures ?

28 fermetures de classe dont sept sont encore conditionnelles et cinq ouvertures dont une conditionnelle. Résultat de la phase une de la carte scolaire dans les Deux-Sèvres votée en CDEN, conseil départemental de l'éducation nationale, ce jeudi 11 mars.

Plus de 3200 élèves de moins en six ans

Les Deux-Sèvres sont confrontées à une baisse du nombre d'élèves d'années en années. Moins 532 à la rentrée 2021. En six ans, 3274 élèves ont été perdus.

21 fermetures de classe définitives ont été décidées. La plupart se trouvent en milieu rural. "On demande un moratoire. On est en période délicate, en crise sanitaire. Ce n'est pas le moment de rajouter de la crise à la crise. On reconnait qu'il y a une démographie dite négative mais dans nos villages l'école c'est à la fois le cœur, le poumon et le cerveau. Des classes qui descendent à 14-15 pourquoi on les fermerait après tout, on dédouble bien des classes dans certains niveaux", estime Yves Attou, président de l'association des maires ruraux des Deux-Sèvres.

Cette année, l'Académie de Poitiers ne reçoit aucun poste mais ne doit en rendre aucun. "Si on avait fait juste un calcul, une règle de trois très mathématique, c'est 150 postes qu'on aurait dû nous reprendre. Il est là le moratoire", fait remarquer Arnaud Leclerc, Dasen des Deux-Sèvres même si dans la répartition entre les départements de l'Académie, les Deux-Sèvres vont tout de même en perdre huit.

Le Dasen précise que des moyens sont donnés pour limiter l'effectif à 24 élèves par classe en grande section, CP, CE1, accompagner les élèves qui ont des besoins particuliers, ceux qui ne maîtrisent pas le français ou encore les décharges de directeurs.

La prochaine étape de la carte scolaire est prévue en juin.

28 fermetures dont sept conditionnelles

Fermetures conditionnelles :

Villiers-en-Plaine : école élémentaire

Augé : école primaire

Louzy : école primaire

Chey/Chenay/Sepvret : RPI

Mairé-Levescault/Clussais-la-Pommeraie : RPI

Melle (Saint-Martin/Mazières-sur-Beronne)/Saint-Romans-les-Melle : RPI

Couture-d'Argenson/Aubigné : RPI

Fermetures définitives :

Mauzé-sur-le-Mignon : école maternelle (poste moins de 3 ans)

Thénezay : école maternelle

Airvault : école élémentaire

Celles-sur-Belle : école élémentaire

L'Absie : école élémentaire

Moncoutant-sur-Sèvre : école élémentaire

Brûlain : école primaire

Cherveux : école primaire

Epannes : école primaire

Faye-l'Abbesse : école primaire

Fors : école primaire

Périgné : école primaire

Saint-Gelais : école primaire

Saint-Jean-de-Thouars : école primaire

Saint-Martin-de-Saint-Maixent : école primaire

Les Châteliers/Fomperron : RPI

Amailloux/Lageon : RPI

Clavé/Saint-Georges-de-Noisné/Saint-Lin : RPI

Luché-Thouarsais/Coulonges/Geay/Sainte-Gemme/Pierrefitte : RPI

Aigondigné/Sainte-Blandine/Thorigné : école globalisée

Argentonnay-Moutiers/La Chapelle : école globalisée

Cinq ouvertures de classe dont une conditionnelle