La piscine Firmin-Batisse ne fermera pas annonce la mairie de Châteauroux

"Pour nous la fréquentation est satisfaisante, et la piscine est en bon état." Denis Mérigot, adjoint délégué aux Sports à la mairie de Châteauroux est clair : il n'est pas question de fermer la piscine Firmin-Batisse.

La mairie, et la Métropole de Châteauroux, ont souhaité ce mardi éclaircir des "rumeurs" : "Cette piscine est en bon état, il y a une vraie complémentarité avec Balsan'éo. C'est important de la conserver, contrairement à toutes les rumeurs qui pouvaient circuler en ville" indique Michel Georjon, vice-président de Châteauroux Métropole délégué aux Equipements Structurants.

8.200 personnes entre septembre et mars

Ces "complémentarités" permettent notamment d'accueillir plus facilement les scolaires et les clubs, entre cette piscine datant de 1976, et le centre aquatique flambant neuf inauguré en juin 2021.

Entre le mois de septembre et de mars, la piscine Firmin-Batisse a accueilli environ 8.200 personnes. Un chiffre à tempérer en raison du manque de sorties scolaires dû à la crise sanitaire précisent les élus, qui rappellent également l'importance de maintenir un tel service public dans un quartier prioritaire, celui de Saint-Jean.

Balsan'éo a de son côté enregistré 106.800 entrées entre son ouverture, le 10 juin 2021, et le 31 décembre 2021. Le centre aquatique est géré par la Métropole. Tout comme prochainement la piscine Firmin-Batisse ? "La question sera étudiée dans les mois qui viennent" assure la Métropole de Châteauroux.