Rennes, France

La plateforme APB pour Admission Post Bac c'est fini, suite à une succession de couacs notamment le tirage au sort et l'absence d'affectation pour certains élèves. Elle est remplacée dès ce lundi par Parcoursup. A partir du 22 janvier et jusqu'au 13 mars l'élève en terminale aura 10 voeux à formuler pour son orientation vers l'enseignement supérieur au lieu de 24 pour l'APB. Cette nouvelle plateforme devrait offrir davantage d'informations au lycéen sur les filières de formation; des prérequis, c'est à dire des compétences de base, seront exigées pour l'accession à l'université. Les enseignants seront associés aux choix envisagés par les élèves.

Réactions

Les lycéens sont diversement informés sur cette nouvelle plateforme. Félicien élève au lycée Brocéliande de Guer dans le Morbihan n'en a jamais entendu parler, mais Audrey lycéenne dans le même établissement est mieux informée et a déjà quelques idées pour ses voeux. Marius, en bac pro électricité au lycée Jean Jaurés de Rennes en a parlé en cours "on doit faire 10 voeux mais je ne sais pas encore ce que je vais faire comme voeux" . Medhi élève aussi en bac pro à Jean Jaurès a davantage d'idées : "je souhaite aller en BTS et peut-être continuer en licence pro; je vais aussi varier les domaines dans mes voeux et pas uniquement en électricité". Eva en terminale ES au lycée Jean-Paul II de Saint-Grégoire est intéressée par des écoles sur concours mais aussi par des IUT pour intégrer ensuite des écoles de commerce.

Stress des parents

Cette période est stressante pour les jeunes qui engagent une partie de leur avenir et qui parfois sont dans l'indécision et l'incertitude. Pour leurs parents aussi c'est un moment difficile confirme une maman rennaise Chrystèle : "après avoir déjà des idées pour ses premiers voeux, ma fille se demande si elle a vraiment choisi la bonne filière, les doutes arrivent c'est vraiment difficile".