La plupart des communes des Pyrénées-Orientales suppriment l'école le mercredi matin

Les principales communes des Pyrénées-Orientales ont décidé de revenir à la semaine de quatre jours dès septembre. D'autres se donnent un an de réflexion. Retrouvez la liste ci-dessous.

Dès septembre, la plupart des enfants des Pyrénées-Orientales devraient pouvoir faire la grasse matinée le mercredi. Le gouvernement laisse le choix aux communes sur l'organisation les rythmes scolaires à la rentrée 2017 et dans le département, la majorité des communes saisissent la balle au bond. Le décret d'application doit être publié dans les tous prochains jours.

Les communes qui suppriment l'école le mercredi matin et repassent à la semaine de 4 jours :

Perpignan

Cabestany

Pollestres

Céret

Prades

Sainte-Marie

Pia

Villeneuve-de-la Raho

Saint-Cyprien (le conseil municipal doit voter en ce sens ce vendredi)

L'ensemble des communes du Capcir et du Haut-Conflent

Saint-Laurent de la Salanque

Ponteilla

Le Soler

Ces communes expliquent que la demande émane des parents et des enseignants. Certains élus reconnaissent que le retour de la semaine leur permettra de réaliser des économies. La maire LR de Villeneuve-de-la-Raho Jacqueline Irless explique que les activités périscolaires coûtaient 60.000 euros à la commune.

Les communes qui maintiennent l'école le mercredi matin

Saleilles

Rivesaltes

Canet-en-Roussillon

Corneilla-del-Vercol

St-Paul de Fenouillet

Les élus expliquent vouloir prendre "le temps de la réflexion" et se donnent un an avant d'éventuellement changer les rythmes scolaires. Plusieurs maires affirment aussi avoir déjà signé des contrats avec des associations pour assurer les activités périscolaires l'an prochain. Le maire de Corneilla-del-Vercol, Jean Amouroux, lui, maintient ces rythmes scolaires "par conviction et après concertation avec les parents et enseignants de la maternelle".

Les communes qui réfléchissent encore