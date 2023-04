La plus grande cour de récré du Loiret... est désespérément vide !

La cour de récré du lycée de Beaune-la-Rolande est la plus grande du département, mais manque de divertissements !

C'est vrai qu'elle est très grande cette cour de récré du collège Frédéric Bazille : mais c'est surtout beaucoup de béton, quelques espaces avec de l'herbe et un terrain de sport. Encore faut-il aimer le foot : "la cour, elle est délabrée à certains endroits, il n'y a pas grand chose à faire, on a fait cent fois le tour du stade, et on connaît chaque centimètre par cœur. Du coup ça devient difficile de s'amuser", regrette la collégienne.

ⓘ Publicité

Certains élèves passent jusqu'à deux heures et demi par jour dans cette cour, au milieu des champs. En plus, les portables sont interdits, alors beaucoup se tournent les pouces, quand d'autres jouent au cochon-pendu sur les barrières de sécurité, ce qui est dangereux et met mal à l'aise Patricia Boussiron, conseille principale d'éducation. "Ils cherchent tout ce qu'ils peuvent pour s'amuser", soupire t-elle. "Autant en maternelle, les cours de récré sont bien aménagées mais pour les collège, rien. Elles sont toujours livrées nues, sans penser à ce qu'il faut pour les enfants".

Elèves des villes, élèves des champs ?

Pour changer tout ça, le collège a répondu à un appel du département, qui met 100 000 euros sur la table pour financer des projets qui visent à améliorer le cadre de vie des collégiens. L'établissement Frédéric Bazille veut donc installer un espace sportif avec tables de ping-pong, filet de volley, vélos elliptiques... et à terme un mini parcours de santé. Mais aussi un espace "détente", avec une boîte à livres, des tables, et des chaises longues et enfin, un espace ludique, avec des jeux de société géants.

Ce projet a été retenu parmi 24 autres autres et est soumis au vote des loirétains jusqu'à ce lundi 10 avril. C'est urgent ! affirment les élèves du collège, qui craignent la concurrence des grands établissements des villes, estiment que que "personne ne connaît Beaune-la-Rolande".

Et tout le collège compte sur vos votes ! Pour qu'il n'y ai plus de différences entre les "élèves de la ville et les élèves de la campagne", selon Patricia Boussiron.