Elsa, plus jeune bachelière de France s'installe à Montpellier pour faire de sa passion un métier

Après dix ans passés en Guadeloupe, Elsa Verhoye, 14 ans fait sa rentrée à Montpellier ce lundi 11 septembre. Elle débute une licence d'audiovisuel à l'université Paul Valéry. L'adolescente qui a obtenu son baccalauréat littéraire cet été veut transformer sa passion de la vidéo en métier.

Pour Elsa comme pour beaucoup d'adolescent, l'école c'était juste un passage obligé : "Ça n'a jamais été ma passion. L'école ça a toujours été un moyen pour moi d'être tranquille le plus vite possible, de m'émanciper vite." 146 de QI, le collège passé en deux ans et le baccalauréat littéraire en poche à 13 ans. Elsa est la plus jeune bachelière de France en 2017 et pourtant ce dont elle préfère parler, ce sont ses passions : la gymnastique, la musique, le football... et créer des vidéos sur internet.

"Là j'ai mon bac, je vais pouvoir me concentrer sur ce que je veux vraiment faire"

Ce sont ses passages réguliers à la télé qui lui ont donné envie d'écrire, de tourner et de monter des vidéos. "On me disait, 'Marche de là à ici... Ah non ! Ça ne va pas, recommence !' Moi ça m'a fait rire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime trop les caméras ." À la rentée, l'adolescente entre en première année de licence audiovisuelle à l'université Paul Valéry pour apprendre à tourner de vrais courts-métrages. Et peut-être, en faire son métier : "Même si ça ne marche pas au début, je continuerai à en faire. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, si je ne le fais pas, je trouve que ça ne va pas, je me sens mal."

VIDEO | Elsa parle de sa vie sur internet