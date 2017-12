Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Bonloc, le plus petit village basque. Village de 360 habitants aux portes de Hasparren, sur 100 hectares, à peine deux fois la surface de la Cité du Vatican, en passe de perdre sa dernière école. Le village avait perdu son école publique au mitan des années 80. Ce sera le cas pour l'école privée bilingue St Joseph à la prochaine rentrée scolaire.

Une classe unique de 15 élèves, de la maternelle au CM2. La décision du Comité diocésain de l'enseignement catholique a été communiquée vendredi aux parents a provoqué un vif émois.

L'amertume des parents

Certains parents ont été scolarisés dans cette école et se sont beaucoup investis pour la faire vivre, en participant notamment à des travaux de réfection. Pour Emilie, comme les autres parents, c'est beaucoup d'amertume, même si la décision pesait comme une épée de Damoclès. Chacun se prépare désormais à trouver une école dans une commune voisine pour la prochaine rentrée. Pour Emilie, ce sera l'école publique d'Ayherre.

Réactions à Bonloc à l'annonce de la fermeture de la dernière école Copier

L'annonce par l'Etat du gel des effectifs enseignants les 5 prochaines années, la fin du contrat aidé de l'agent technique, et la baisse démographique annoncée ont pesé dans la décision du Comité diocésain de l'enseignement catholique, explique Nathalie Barcelona, la directrice de l'école.

Le maire Michel Etcheverry explique que la commune a accompagné, y compris financièrement, cette école depuis plus de 25 ans, et espère faire revenir la direction diocésaine sur cette décision "dommageable pour la commune et surtout les parents".

La direction diocésaine de l'enseignement catholique se refuse à tout commentaire avant la fin des négociations avec l'Education nationale fin janvier