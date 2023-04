La police de la Mosson accompagne les élèves montpelliérains exclus de l'école

L'élève visite des associations, ici le Secours populaire, et échange avec la responsable Saïda Taachi et l'agent de prévention Hakim Hocine.

Exclus mais pas abandonnés. C'est l'ambition de la direction académique de l'Hérault et de la police nationale dans 13 collèges et lycées de Montpellier, Lattes et Pérols. Depuis deux ans, un "stage de responsabilisation" est proposé aux jeunes exclus temporairement de leur établissement scolaire. La décision est prise en accord avec le proviseur, les agents de police et les parents.

ⓘ Publicité

"C'est un accompagnement beaucoup plus personnalisé, en-dehors du cadre scolaire, qui permet de révéler autre chose de leur personnalité", explique Christophe Mauny, directeur académique de Montpellier. Pendant trois jours, les participants se retrouvent au Centre de loisirs de la police (CLJ) au coeur du quartier de la Mosson. Ils commencent par faire un point avec quatre agents de prévention sur le "pourquoi de leur présence".

Les relations sont empreintes de respect, ce qui n'empêche pas de créer une proximité. "Au début, ce n'est pas facile pour ces jeunes d'accepter de passer du temps avec des policiers, concède Hakim Hocine, agent de prévention qui coordonne le dispositif. Mais assez vite, ils se confient, ils comprennent qu'on n'est pas là pour faire de la répression." Les agents sont d'ailleurs habillés en survêtement plutôt qu'en uniforme.

L'objectif de cet atelier, c'est justement d'éviter qu'une exclusion temporaire ne pousse les jeunes dans les bras des trafiquants de drogue.

loading

Une journée en immersion pour "prendre conscience"

L'une des journées est dédiée à une association du quartier ou à une immersion dans le quotidien des pompiers ou des agents de sécurité de la TAM. Le choix est fait en fonction du profil de chaque élève et de ses centres d'intérêts.

Il arrive par exemple que les jeunes passent du temps au Secours populaire de la Mosson. "Je n'ai jamais eu l'occasion de faire du bénévolat, je prends conscience qu'il y a pleins de bonnes actions à faire plutôt que des bêtises", confie Hocine, un collégien qui participe au stage. Plusieurs missions lui sont confiées : déballer des palettes de nourriture, préparer les étagères pour la distribution alimentaire, puis accueillir et échanger avec des bénéficiaires.

"C'est toujours un moment fort, insiste Hakim Hocine. Ils sont confrontés à la détresse, à une grande pauvreté, et ils doivent écouter, faire preuve d'empathie." Un passage important puisque la plupart des jeunes ont été exclus pour des problèmes de rapport aux autres : harcèlement, insultes, bagarres...

Saïda Taachi tient à ce que les tâches soient faîtes "ensemble", une occasion de discuter avec Hocine. © Radio France - Thomas Pinaroli

À la fin de la journée, "je les vois déjà différents que le matin", raconte Saïda Taachi, la responsable du Secours populaire de la Paillade. "En discutant, ils reconnaissent souvent leur erreur. Et ils repartent avec du vécu, du concret." Le jeune Hocine confirme : "Je ne peux pas baisser les bras, arrêter les études et faire n'importe quoi pendant que des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir attendent de l'aide".

loading

Des retours plutôt positifs

Le dernier jour du stage doit servir à préparer l'avenir. "On échange sur les métiers qui les intéressent et les études à faire pour y arriver, détaille Hakim Hocine. On cherche aussi des solutions pour que les comportements à l'origine de l'exclusion ne se répètent pas." Le tout en présence des parents.

L'objectif est que le retour en cours se passe bien. "Ce n'est pas toujours immédiat mais quelque chose change, ils sont en train de mûrir, de réfléchir", constate Kristell Aubin, principale du collège Rabelais de Montpellier, qui fait partie du dispositif. "Cela met un coup d'arrêt à l'escalade des sanctions", se réjouit-elle. Sur les 105 élèves passés par le stage depuis son lancement il y a deux ans, la majorité n'a pas refait l'objet d'un conseil de discipline.

Certains participants s'inscrivent même au CLJ, ce qui permet un suivi à l'année. D'autres passent spontanément dire bonjour à Saïda Taachi ou Hakim Hocine. "J'en ai deux qui sont venus me proposer d'organiser une distribution alimentaire pendant les vacances", sourit la responsable du Secours populaire.