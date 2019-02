"La politique n'est pas la voie la plus propice pour changer des choses dans le monde" (Robin, lycéen au Puy-en-Velay)

Le Puy-en-Velay, France

Robin Chalendard a 17 ans, il est en Terminale économique et sociale au lycée Charles et Adrien-Dupuy, au Puy-en-Velay. Il y a peu de temps encore, il préparait le concours de Sciences politiques, pour travailler un jour au plus proche des hommes politiques. Comme attaché parlementaire par exemple. Mais ça c'était avant : "j'ai vraiment envie de changer quelque chose dans ce monde, mais je pense que la politique c'est pas une voie la plus propice. C'est un monde sans pitié, un monde de pouvoir, ce n'est pas ce que je veux faire".

Défenseur de la culture et des collectivités locales

Ce que Robin veut faire, c'est informer au mieux les jeunes de son âge, pour qu'ils s'investissent en tant que citoyens. C'est pour ça qu'il a lancé l'an dernier avec d'autres élèves de son lycée le Réseau lycéen Haute-Loire. L'association diffuse ses informations sur les réseaux sociaux sur Parcoursup ou la réforme du lycée par exemple. Robin et les autres membres du réseau proposent aussi de l'aide aux devoirs à des jeunes mineurs isolés. Parce que le lycéen est persuadé que la clé à de nombreux problèmes de société, c'est la culture. Il se dit aussi "fervent défenseur de la décentralisation", et aimerait que l'État donne plus de pouvoir, et plus de moyens, aux collectivités locales.

Robin aimerait que d'autres lycéens s'engagent en tant que citoyens. Copier

