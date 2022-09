La pose d'une nouvelle caméra de vidéosurveillance au collège Alain Gerbault de Laval interroge les syndicats

Une nouvelle caméra de vidéosurveillance doit être installée prochainement à l'entrée du collège Alain Gerbault, à Laval, par le conseil départemental. Dans un communiqué, les syndicats FSU53 et CGT Éduc'Action 53 s'étonnent de la pose de cette nouvelle caméra, en plus de celle déjà installée.

Une nouvelle caméra de vidéosurveillance doit être installée ces prochains jours devant l'entrée du collège Alain Gerbault de Laval alors qu'il en existe déjà une pour filtrer l'entrée des élèves. C'est ce qui étonne deux syndicats enseignants, la FSU 53 et la CGT Éduc'Action 53, qui ont exprimé leurs inquiétudes dans un communiqué publié ce jeudi 15 septembre. Un étonnement sur le fond et sur la forme.

"À quoi cela peut bien servir"

"Le conseil départemental a fait cette annonce quasiment le jour de la rentrée sans qu'on ne soit informé", s'agace Laurent Thoraval, secrétaire départemental à la FSU 53, "il aurait été bien d'en discuter". Voilà pour la forme. Sur le fond, "il existe déjà des caméras de filtrage devant certains collèges, ce n'est pas nouveau, alors à quoi cela peut bien servir", continue le syndicaliste. Surtout que le mât a déjà été placé en face de l'entrée et il ne manque plus que la caméra à fixer dessus, ce qui risque de faire doublon insiste Laurent Thoraval. "On ne sait pas où sera branchée cette caméra ni quel est son objectif", dit-il.

La crainte des deux syndicats est également sur la généralisation potentielle de ce dispositif dans tous les collèges mayennais. "Qui aurait les droits de l'image, à qui seraient-elles rattachées, dans quel cadre on va se situer ? On aimerait bien être au courant", questionne Laurent Thoraval. Questionné sur ces interrogations, le conseil départemental n'a trouvé personne ce lundi soir pour répondre.

Une réunion du personnel était prévue ce mardi midi au collège Alain Gerbault, déjà planifiée de longue date, mais cette question de la caméra de vidéosurveillance sera sur la table, avec potentiellement des actions à venir.