Le mois de septembre est celui de la rentrée. Il serait plus judicieux de parler de rentrées au pluriel. Hier au lycée professionnel de Sorgues les apprentis de La Poste ont fait leur rentrée en vue de devenir chargés d'accueil.

L'équipe pédagogique et les nouveaux apprentis de La Poste font leur rentrée au lycée pro de Sorgues.

Avignon, France

Vouloir changer de vie quand on a déjà une expérience professionnelle c'est bien sur possible. Il y a de nombreux moyens d'y parvenir et l'apprentissage en est un.

Un des freins c'est de trouver une entreprise désireuse d'intégrer les apprentis à son équipe et en cela La Poste est exemplaire puisqu'elle en a accueilli 7000 l'an passé. Mais bien sur l’intérêt est double puisque l'entreprise y trouve aussi son compte en formant les candidats à ses métiers et façons de travailler.

C'est dans ce cadre que quatorze apprentis viennent d'intégrer le lycée professionnel Montesquieu de Sorgues où il s'emploieront à passer le Bac pro "accueil" quand ils n'occuperont pas un emploi à La Poste. Mais après le Bac si tout va bien ces apprentis pourront poursuivre jusqu'au master et grimper les étages de l’ascenseur social. c'est le but de la plupart d'entre eux.

Le jour de la rentrée ils ont prêté le serment des postiers puisqu'en relation directe avec notre courrier ils doivent être assermentés.

Jean-Pierre Burlet était présent. Reportage :