La précarité grandit chez les étudiants avignonnais

Emmanuel Macron a lancé mardi une concertation pour mieux lutter contre la pauvreté en France - notamment la pauvreté des enfants et des jeunes. L'UNEF en attend beaucoup : le syndicat étudiant pointe une précarité grandissante chez les boursiers. Les étudiants avignonnais ne font pas exception.

Mieux lutter contre la pauvreté, notamment chez les jeunes : c'est l'ambition de la concertation lancée mardi par le président de la République. Emmanuel Macron souhaite que cette concertation (avec les associations et les acteurs de terrain) débouche d'ici six mois sur un grand plan national contre la pauvreté et la précarité.

Sous le seuil de pauvreté

L'UNEF (Union Nationale des Etudiants de France) attend beaucoup de ce plan.

Selon le syndicat, 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Certains n'ont que 554 euros par mois - le montant maximum de la bourse - pour vivre et se loger. Le seuil de pauvreté est fixé à 1008 euros.

Le problème est particulièrement visible à Avignon où l'on compte 41% de boursiers parmi les 8.000 inscrits à l'université. C'est une préoccupation pour l'UNEF.

Problème de logement

"La première difficulté, pour un étudiant, c'est de se loger, explique Maroyane Mohad-Bejaoui, le président de l'UNEF-Avignon. A Avignon, il y a cinq résidences universitaires pour 8.000 étudiants. C'est trop peu. Du coup, les jeunes louent des appartements dans le parc privé."

Les jeunes se retrouvent avec des contrats" étudiants", qui s'achèvent en juin pour reprendre en septembre. Que font les jeunes pendant l'été ? Ils squattent à droite ou à gauche, se font héberger... ou se retrouvent à la rue. (M. Mohad-Bejaoui).

Autre problème : l'alimentation. Les étudiants sans le sou rognent sur le "budget repas". Résultat : ils mangent des nouilles toute la semaine, renoncent au sorties au restau et hésitent même à se payer un café à la cafétéria. Et leur santé en pâtit.

Les étudiants en difficultés se privent de tout, selon l'UNEF Copier

Hausse du montant des bourses

L'UNEF demande donc des mesures concrètes pour les étudiants : l'augmentation de 20% du montant des bourses, et leur versement sur 12 mois (au lieu de 10 actuellement).

Le syndicat demande aussi un nouveau programme de construction de logements étudiants, l'encadrement des loyers dans les villes universitaires, et l'accès à des restaurants à tarif social.