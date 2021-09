La préfecture de la Sarthe fait un recensement des jeunes de 12 à 19 ans sur la vaccination contre le Covid-19

Premier jour de la rentrée scolaire ce jeudi en Sarthe.

De la maternelle au lycée, du public au privé, des filières générales en passant par les professionnelles, et les agricoles, il y a 103.324 élèves dans les écoles, collèges et lycées.

Une deuxième rentrée sous fond de crise sanitaire. Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les enseignants. En Sarthe, comme c'était déjà le cas au printemps dernier, il est aussi obligatoire à 50 mètres de tous les établissements scolaires.

La préfecture et l'éducation nationale souhaitent encore accentuer la vaccination chez les plus jeunes. Actuellement, plus de 80% des jeunes âgés entre 12 et 19 ans ont reçu une première injection.

Il faut maintenant inciter les autres à se faire vacciner

selon le préfet Patrick Dallennes. Pour cela, un formulaire va être remis à chaque élève dès la rentrée.

Mathieu Bouvier directeur académique, et Patrick Dallennes, préfet de la Sarthe sur la rentrée scolaire © Radio France - christelle Caillot

Un recensement pour organiser la vaccination

Tous les élèves de la Sarthe âgés de 12 à 19 ans vont recevoir en cette rentrée scolaire un formulaire à renvoyer avant le 7 septembre pour savoir s'ils sont vaccinés et si ce n'est pas le cas, si leurs parents les autorisent à le faire faire par l'éducation nationale.

Cette démarche administrative devrait prendre une semaine. Ensuite, selon le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes ; "les élèves pourront se faire vacciner directement dans les centres de vaccination durant le temps de l'école; le transport sera organisé par les chefs d'établissement". Une vaccination sera également mise en place au Lycée Sud du Mans qui accueillera également les élèves du lycée professionnel Funay-Hélène Boucher situé à proximité. Selon la préfecture, il y aurait un peu plus de 10.000 élèves âgés entre 12 et 19 ans en Sarthe qui ne sont pas vaccinés.

La préfecture qui rappelle également que ce recensement est une incitation à se faire vacciner mais pas une obligation.

Un recensement qui pourrait être mis en place de la même façon dans les prochaines semaines avec les étudiants de Le Mans Université.

À LIRE AUSSI : Pays de la Loire : tout ce qu'il faut savoir avant la rentrée scolaire