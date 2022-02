La première ébauche de la carte scolaire dans le Gard : 28 ouvertures de classes, 49 fermetures

Ce mardi 15 février 2022, la préfète du Gard, accompagnée par le directeur académique des services de l’Education Nationale du Gard, a présidé le Conseil départemental de l’éducation Nationale. Il a été consulté sur les mesures de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2022. Dans le premier degré, la baisse des effectifs attendue est de 1120 élèves en septembre 2022. Sept moyens d’enseignement supplémentaires ont été attribués au département du Gard par la Rectrice

Les objectif : respecter le plafonnement à 24 dans les classes de grande section (GS), CP, CE1 hors éducation prioritaire. Cette mesure va mobiliser 17 emplois. Selon l'Académie de Montpellier, l’application de cette mesure va permettre à 47 écoles, qui auraient pu être concernées par une fermeture de classe, de conserver l’intégralité de leurs postes.

Autre objectif : l’augmentation des décharges des directeurs d’école à partir de 6 ou 7 classes, et pour les écoles de 12 classes et plus. 20% des directeurs d’école verront leurs décharges augmenter. Cette mesure va mobiliser 11 emplois.

Par ailleurs, le dédoublement des classes de GS en éducation prioritaire : 6 écoles vont se voir attribuer un ou deux postes supplémentaires. Cette mesure va mobiliser 8 emplois

Au final, 28 ouvertures de classes ont été décidées, contre 49 fermetures. Des ajustements de cette carte resteront toutefois possibles en juin 2022.

Dans les collèges, le nombre de classes resterait le même en septembre 2022 (1108), étant donné la stabilisation des effectifs depuis septembre 2021 (+140 élèves).