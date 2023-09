La première école rénovée de France 0 énergie est à Raismes

L'école des années 60 a été enveloppée d'une ossature bois et isolée avec 70% de matériaux biosourcés, 2 pompes à chaleur ont été installées, 700m2 de panneaux photovoltaïques aussi tout comme un système de récupération des eaux de pluie. Résultat l'école classée en réseau d'éducation prioritaire qui était une vrai passoire énergétique est autonome et va même produire de l'électricité pour d'autres bâtiments communaux dans un rayon de 2 km.

Des travaux de 7.5 millions d'euros cofinancés par la ville, l'agglomération, le département, la région, l'état et même l'Europe dans le cadre d'un appel à projet Energiesprong un mouvement venu des Pays Bas qui vise à démocratiser la rénovation énergétique notamment dans les logements sociaux.

Au delà de la volonté politique d'accélérer la transition écologique dans la cité minière, l'opération est rentable malgré le lourd investissement assure le maire communiste Aymeric Robin qui explique que les "couts de fonctionnement d'une école sont très importants, très énergivores", Jean-Paul Mottier, l'adjoint à la transition abonde en rappelant la dernière augmentation de 10% de l'électricité début août "on va amortir sur 10-12 ans notre installation et après on sera tranquille".

Le confort des élèves amélioré

Des travaux de rénovation énergétique qui vont se sentir dès cette semaine sur le confort des élèves et du personnel avec les températures estivales annoncées, plus question de suffoquer dans les classes se félicite l'adjointe aux écoles Sylvia Potier " On pouvait avoir des pics à plus de 29° dans certaines classes avec des enfants qui n'étaient plus du tout en situation d'apprentissage, qui étaient énervés, qui avaient chaud. Maintenant on n'aura plus ces poussées de chaleur, c'est quelque chose qui va être énorme pour le confort d'apprentissage". L'élue qui ajoute qu'un ilôt de fraicheur va bientôt pousser dans la cour avec une dizaine d'arbres.

Autre gain pour les enfants grâce à la nouvelle isolation, le bruit, des classes moins bruyantes, et une cantine beaucoup plus calme aussi explique l'élue.

Des améliorations déjà appréciées par Enzo en CM1 qui ont aussi compris les enjeux environnementaux de ce genre de rénovation "avant on consommait de l'énergie, alors que là on pollue pas la terre".

La mairie planche déjà sur une nouvelle rénovation de ce type pour une autre école de la commune et espère faire des émules ailleurs.