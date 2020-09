La première rentrée de l'école franco-basque Larrun à Saint Sébastien (Donostia)

A Saint Sébastien, l'école française Larrun vient d'ouvrir juste en face du stade Anoeta. Un événement dans la capitale du Guipuzkoa privée de lycée français depuis 1998. Contrairement au lycée d'il y a 22 ans, l'école d'aujourd'hui est d'abord bilingue : basque-français.

Une association française à l'origine de cette école de Donostia

A l'origine de cette création, l'association "Echanges Pays Basques", présidée par Pierre Olhagaray. Cet ancien haut cadre du secteur pharmaceutique vivant à Bidart explique "nous sommes avant tout des bénévoles"

"Beaucoup de gens, ici (à Saint Sébastien), nous parlaient de l'ancien lycée français avec nostalgie. Nous avions constaté un déficit très important de pratique de la langue espagnole coté français, de la langue française coté basque et le lien c’était la langue basque. Donc nous avons décidé de ressusciter le lycée français. Ça nous a pris huit ans ! Ça été très long parce que nous sommes une équipe de bénévoles"

Une scolarité moins chère que dans un lycée international classique

L'Eurorégion Nouvelle Aquitaine, Euskadi et Navarre ont suivi et aidé le projet. En raison de ce soutien précieux de la région et du gouvernement Basque, le prix moyen d'une année dans cette école ne devrait pas excéder 150 euros par mois pour les parents. Un prix concurrentiel par rapport aux écoles françaises existant en Espagne (6000 euros par an).

Concrètement, l'école Larrun bénéficie d'une subvention de 200 000 euros en provenance de la Nouvelle Aquitaine. Les salaires de tous les enseignants actuels et à venir sont entièrement pris en charge par la communauté autonome du Pays Basque. Cette dernière alloue d'autre part une ligne de crédit de 200 000 euros.

Pierre Olhagaray : "Dans le financement, il faut bien comprendre que quand on dit que le gouvernement basque prend en charge les salaires c'est globalement 80% des salaires mais ad vitam eternam, c'est pas une année ou deux années. C'est vraiment la globalité, toute la durée du lycée où tous les enseignants seront pris en charge. Ce qui a pour effet de baisser la participation des parents"

L'une des classes des petits © Radio France - Jacques Pons

Pierre Olhagaray et Ainhoa Aizpuru © Radio France - Jacques Pons

22 ans après le défunt lycée français de Saint Sébastien, l'école Larrun débute avec les petits. Chaque année, l’établissement s'étoffera pour devenir lycée. Il offrira sa première promotion de terminales d'ici quinze ans. Des élèves qui pourront passer le bac français et espagnol. Le lycée français devrait pouvoir accueillir plus de 500 élèves multilingues.

Apprendre les trois langues de l'Eurorégion

On peut vivre en France et inscrire ses enfants ici affirme la directrice Ainhoa Aizpuru: "On a, par exemple, une famille de Bayonne qui cette année en raison de la crise sanitaire c’était un peu compliqué mais qui prévoit l'année prochaine de scolariser ses enfants en classe de 4 et 2 ans parce qu'ils sont intéressés par notre projet pédagogique et linguistique. Donc, évidemment, il est possible d'habiter de l'autre coté de la Bidassoa [en France donc] et de scolariser ses enfants ici. Nous, c'est encore des petits enfants. On espère qu'au niveau du collège et du lycée on arrivera à accueillir par le biais d'un internat des enfants qui auront passé une partie de leur scolarité en Iparalde (Pays Basque Nord) dans des établissements bilingues ou en immersion euskara"