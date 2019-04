La présidente de l'Agence du service civique à la rencontre des jeunes dijonnais

La présidente de l'Agence du service civique, Béatrice Angrand, était en visite à l'EPHAD Saint-Philibert à Dijon, jeudi 18 avril, pour rencontrer une dizaine de jeunes. En Côte-d'Or, 161 jeunes de 16 à 25 ans effectuent en ce moment un service civique.

A l'EPHAD Saint-Philibert, ils sont quatre à organiser des activités de danse, de chant ou de jardinage avec les personnes âgées. Parmi eux, Maelle, 20 ans, a décidé d'effectuer cette mission d'intérêt général pour affiner son parcours professionnel "je vais passer les concours d'éducateur spécialisé, j'aimerais bien travailler avec les enfants mais je me suis dit que j'allais me servir du service civique pour travailler avec les personnes âgées pour ouvrir un peu plus mon esprit et rencontrer un public différent".

Cela serait bien d'avoir un accompagnement financier à la fin de la mission

A ses côtés, Gwendoline, titulaire d'une licence pro de gestion des milieux végétaux urbains, a travaillé lors de stages ou de jobs d'été pour des collectivités, des particuliers ou pour l'étranger mais jamais avec des personnes âgées, "j'ai décidé de faire une pause dans mes études et j'ai trouvé une mission de service civique jardinage à l'EPHAD Saint Philibert. J'adapte mes connaissances très techniques pour faire quelque chose de plus ludique". Une très belle expérience selon la jeune femme qui a tout de même fait part de ses craintes pour l'avenir à la président de l'Agence du service civique "à la fin de la mission, nous n'avons ni droit au chômage ni au RSA, cela serait bien d'avoir un accompagnement".

Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager dans une mission d'intérêt général pour une durée maximale d'un an, rémunéré 580 euros.