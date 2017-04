La Présidentielle vue de Bretagne / Episode 5 : la loi travail développe l'apprentissage

C'est une conséquence de la très décriée loi travail : l'apprentissage est désormais possible pour les plus de 25 ans. Le dispositif est testé en Bretagne, et il séduit les jeunes qui veulent se réorienter, jusqu'à 30 ans.

Près d'un an après l'adoption de cette loi qui a marqué le quinquennat et cristallisé les tensions, France Bleu Breizh Izel a décidé de présenter une mesure concrète du texte, testée en Bretagne. L'apprentissage jusqu'à 30 ans, au lieu de 25 aujourd'hui.

Des gens qui veulent "s'éclater" dans leur métier

Les portes ouvertes du Campus des métiers de Quimper ont montré que les plus de 25 ans sont tentés par cette nouvelle offre. Une dizaine de personnes se sont renseignées explique Pascal Cadieu, directeur du CFA polyvalent de Quimper : "Des gens qui ont découvert sur le tard une passion, ou qu'ils l'avaient mais un peu refoulée, et qui aujourd'hui veulent s'éclater dans leur métier". Des jeunes entre 25 et 30 ans se sont déjà montrés intéressés pour les métiers de l'alimentaire, comme la pâtisserie, mais aussi en carrosserie.

"Certifier des compétences"

Ce public en reconversion, qui connait déjà le monde du travail peut aussi bénéficier de formations plus courtes, ils sont parfois dispensés des enseignements généraux. Marion Durand est chargée du développement de l'apprentissage à l'Ifria Bretagne, qui a pensé une formation spécifique pour les plus de 25 ans : "Pour la rentrée 2017, on communique sur un diplôme de niveau 5, une certification professionnelle pour les opérateurs en agro-alimentaire, des personnes qui ont déjà eu une expérience et qui viennent certifier les compétences qu'ils ont eu en entreprise et en centre de formation". Seul bémol pour les patrons, la rémunération des plus de 21 ans en apprentissage est plus importante que celle des plus jeunes.