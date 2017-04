La quartier de Chaoué à Allonnes : Un bel exemple de rénovation urbaine

Les grands ensembles des années 1960 font rarement rêver, pourtant les élèves du lycée Joseph Roussel au Mans ont suivi une visite guidée pour découvrir le quartier de Chaoué à Allonnes, à l'occasion de la semaine de l'architecture. Ils ont pu découvrir un bel exemple de rénovation urbaine.

Les préjugés sur le quartier de Chaoué à Allonnes sont nombreux. Audrey, élève de première au lycée Joseph Roussel du Mans a habité la ville et elle n'en garde pas un beau souvenir. "Je trouve qu'Allonnes n'est pas un quartier très attirant, et puis au niveau des logements, ce n'est pas très beau", concède-t-elle.

Un quartier en rénovation depuis 20 ans

Le quartier de Chaoué a été créé dans les années 1960, mais depuis 1996 il est en cours de rénovation. Elsa Martineau, architecte au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe veut prouver à ces élèves qu'il s'agit d'une métamorphose réussie.

La guide entraîne les élèves sur une petite place derrière la mairie où des barres d'immeubles des années 1960 font face à des logements sociaux érigés il y a 3 ou 4 ans.

"Là, il y a des petites fenêtres, des petites portes et de l'autre côté, on parle vraiment de baies vitrées, donc on élargit vraiment les ouvertures de façon à apporter le maximum de soleil ou de lumière à l'intérieur de l'habitat", explique-t-elle.

Un éco-quartier : développement durable, mixité sociale, transports en commun

Selon Elsa Martineau, le quartier de Chaoué remplit aujourd'hui tous les critères d'un éco-quartier. De nombreuses infrastructures ont ainsi été adaptées pour récolter l'eau de pluie. Un éco-quartier doit également favoriser la mixité sociale. "Une autre typologie d'habitat a été construite, avec de petites maisons de ville", explique-elle en pointant du doigt une rangée de maisonnettes construites au pied d'une barre d'immeuble. Les travaux de rénovation urbaines ont aussi permis de désenclaver le quartier de Chaoué. Depuis février 2016, c'est chose faite, avec la mise en circulation du bus Tempo qui permet de se rendre en centre-ville en 30 minutes.

La première phase de rénovation urbaine à Allonnes a coûté 51 millions d'euros et un deuxième volet a été lancé fin 2016 afin, notamment, de rénover la place du Mail et ses commerces.