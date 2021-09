Les salaires des profs au cœur de la grève dans l'éducation nationale selon la FSU du Gard

Emmanuel Bois, secrétaire départemental de la FSU du Gard invité de France Bleu Gard Lozère

Quatre syndicats appellent à la grève jeudi 23 septembre, jour d’examen du budget de l’Éducation nationale.

Un mouvement de grève qui concerne les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les syndicats (CGT, FO, FSU et Sud) réclament un plan d’urgence, portant notamment sur la création de postes d’enseignants, de conseillers principaux d’éducation, de psychologues, de surveillants et d’accompagnants d’élèves en situation de handicap. Un mouvement qui intervient seulement trois semaines après la rentrée des classes.

Emmanuel Bois, secrétaire départemental du syndicat d'enseignants FSU du Gard s'en explique ce jeudi sur France Bleu Gard Lozère.