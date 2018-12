La réalité virtuelle pour sensibiliser des collégiens de Morvillars aux risques ferroviaires

Morvillars, France

Intitulée "2 heures 38", cette campagne est d’actualité dans le Sud territoire puisque elle coïncide avec la réouverture de la ligne TER Belfort Delle ce samedi 8 décembre 2018. SNCF Réseau veut alerter les plus jeunes sur les dangers des intrusions sur le domaine ferroviaire…

Elle s'appuie sur un film en réalité virtuelle de 2’30, qui met en lumière de façon émotionnelle le risque d'accident sur une emprise ferroviaire. Le film fait vivre l’expérience dramatique du témoin d’un accident en retranscrivant son cauchemar chaque nuit, à 2h38.

Une séance était organisée en fin de semaine dernière au collège de Morvillars qui se situe justement sur la ligne Belfort Delle. S’il y a un endroit où la sensibilisation est cruciale, c’est bien le long de cette ligne Belfort Delle, vierge de toute circulation ferroviaire depuis 26 ans. "Maintenant qu’elle a rouvert, il faut changer les habitudes", nous explique Gino Marinacci, chargé de la communication à SNCF Réseau…

Ne devenez pas le cauchemar d'un autre

La campagne porte sur les risques de longer ou franchir des voies en dehors de passages protégés, mais également sur les dangers de s’approcher des installations électriques ou du matériel roulant.

Car le coût humain de ces intrusions est particulièrement lourd. En 2017, plus de 10 300 intrusions ont été enregistrées sur le réseau ferroviaire, provoquant 55 décès et 34 blessés graves.

Le film termine par ces mots : « Ne devenez pas le cauchemar d’un autre ».

La campagne de sensibilisation se poursuit cette semaine dans le Nord Franche Comté, avec un rendez-vous ce lundi et mardi au collège et lycée des métiers de Delle. Et mercredi au lycée Germaine Tillon de Montbéliard.