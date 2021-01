La rectrice d'académie de Poitiers dévoile le bilan 2020 et les perspectives de rentrée 2021

A Poitiers, la rectrice d'académie a fait son traditionnel point de situation de janvier ce mercredi. L'occasion de revenir sur le bilan de cette année 2020 marquée par le covid, et de présenter les enjeux pour l'année et la rentrée prochaine, chiffres à l'appui.

C'est en ce moment que se prépare la rentrée 2021 ! Comme chaque année, la rectrice d'académie de Poitiers profite de ce mois de janvier pour dresser un bilan des premiers mois de l'année scolaire en cours et commencer à dégager les perspectives pour la prochaine rentrée de septembre 2021.

Perspectives de rentrée 2021

Baisse du nombre d'élèves dans le 1er degré

Même si personne ne sait aujourd'hui quel sera le contexte covid dans les prochains mois, les services académiques doivent tout de même préparer la rentrée 2021. Côté effectifs, on attend 250.761 élèves dans les écoles, collèges et lycées publics de l'académie de Poitiers en septembre 2021.

Avec une nouvelle baisse démographique dans le premier degré, seulement 17.866 écoliers soit une baisse de -12%. C'est la sixième année que les effectifs élèves baissent. Malgré ces chiffres, le premier degré étant une priorité nationale, les effectifs enseignants seront maintenus : pas de suppressions, ni de création. Ce qui va permettre de passer de 5,78 enseignants pour cent élèves à 5,96. Au final, le taux d'encadrement sera donc meilleur meilleur.

Suppressions de postes dans le 2d degré

Dans le secondaire, les effectifs élèves se maintiennent : +0,1%, soit 18.886 élèves attendus, en l'occurrence 139 de plus que par rapport à la rentrée 2020. Malgré cette stabilité, c'est dans le second degré que que l'on va rogner des postes : 25 équivalents temps plein supprimés en collèges et lycées à la rentrée prochaine (sur la base du calcul suivant : -70 ETP et + 45 ETP en heures supplémentaires annuelles)

Les trois priorités académiques

Meilleur accompagnement des personnels

Sur le plan "politique", la rectrice d'académie de Poitiers, Bénédicte Robert, en a également profité ce mercredi pour réaffirmer ses priorités académiques pour 2021. A commencer par un meilleur accompagnement des personnels "pour un meilleur service aux usagers", explique-t-elle.

Cela passe par des renforts aux directeurs d'écoles, des formations pour les personnels, un meilleur dialogue social, et une meilleure efficacité dans le remplacement des professeurs absents. Dans l'académie, le taux d'efficacité de remplacement est actuellement de 85,4% dans le premier degré et de 95,3% dans le second degré. Les objectifs étant de 90% dans le premier cas et de 98% dans le second.

Développement du numérique

La seconde priorité de la rectrice pour 2021 sera le développement du numérique au service des apprentissages et de la formation, avec notamment un projet de création de campus des métiers spécialisé dans ce domaine à Poitiers, au Lycée réaumur. Mais aussi d'autres, centrés sur la silver économie à Chasseneuil sur Bonnieure en Charente,, sur la mobilité ferroviaire à Saintes, et sur le développement durable en zone littorale à La Rochelle.

Favoriser l'ambition scolaire

Bénédicte Robert entend enfin favoriser l'égalité des chances et l'ambition scolaire en améliorant le niveau d'apprentissage des CP/CE1, en développant l'école inclusive pour les personnes handicapés ou le soutien scolaire dans les collèges.

Pour ce qui est de l'ambition scolaire, l'objectif est d'amener les bacheliers à poursuivre vers des études supérieures. Bien que dotée de multiples universités, IUT et autres établissements supérieurs, l'académie n'enregistre qu'un taux de 70% de poursuite en études supérieures. Ce qui place Poitiers, au rang de 29ème académie sur 30, devant la Guyane.



Impact du Covid dans l'académie

Peu d'écoles fermées au final

Sur 2020, première année marquée par le Covid, Bénédicte Robert relève des satisfactions mais aussi des points de vigilance. D'abord sur le plan sanitaire : la rectrice se félicite du faible nombre d'écoles fermées malgré le contexte covid : 12 seulement sur les 1.879 que compte l'académie. C'est lié, selon elle, "aux moyens supplémentaires alloués" pour remplacer les professeurs positifs au Covid ou cas contact.

Une baisse du niveau d'apprentissage

Mais sur le plan pédagogique, la crise sanitaire aura eu un impact sur le niveau d'apprentissage de certains élèves. Les CE1 notamment, c'est à dire ceux qui étaient en CP l'an dernier affichent du retard, notamment dans la fluidité de lecture en Français.

Des tests antigéniques pour les personnels

Pour ce début d'année, le spectre du coronavirus pèse toujours sur les écoles. Principes de précaution renforcés pour faire face à l'arrivée éventuelle des variants. Dans l'académie, une campagne de tests antigéniques a démarré en janvier auprès des personnels sur la base du volontariat. Des équipes de quatre à cinq médecins ou infirmiers scolaires tournent d'établissement en établissement pour tester les personnels volontaires. Déjà 450 tests réalisés depuis début janvier 2021.