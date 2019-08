La rectrice de l'académie de Bordeaux s'attend à une rentrée "sereine" et "concertée"

Gironde, France

Réforme pour une "École de la confiance", réforme du lycée et du baccalauréat, achèvement du dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone d'éducation prioritaire, perspective du dédoublement des classes de grande-section... les dossiers de la rentrée sont nombreux à l'Éducation nationale. Et chez les syndicats, la grogne de la fin de l'année scolaire passée ne s'est pas complètement éteinte. Pour autant, la nouvelle rectrice de l'académie de Bordeaux, Anne Bisagni-Faure, nommée fin juillet, est "sereine" à quatre jours de la reprise pour les écoliers, collégiens et lycéens. Elle promet une rentrée "concertée".