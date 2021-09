La rectrice de l'académie de Grenoble veut redorer l'image des internats de collège

Comment redorer l'image des internats de collège ? Peut-être en faisant savoir que ce n'est pas juste un lit mis à disposition des élèves mais aussi un vrai encadrement qui peut faciliter les devoirs. La rectrice de l'académie de Grenoble a visité lundi l'internat du collège de la Boissière à Villeneuve-de-Berg en Ardèche. Et ce sont les élèves qui ont assuré la visite.

5 internats de collège labellisés en Ardèche

Les internats de cinq collèges ont été labellisés internat d'excellence en Ardèche. Il s'agit des internats des collèges de Villeneuve-de-Berg, de Montpezat-sous-Bauzon, de Saint-Cirgues-en-Montagne, de Vals-les-Bains et de Saint-Sauveur-de-Montagut.

Pas seulement un lit mis à disposition de l'élève

C'est le slogan de l'éducation nationale. A l'internat, on ne met pas seulement un lit à disposition de l'élève mais on l'accompagne également dans sa vie en dehors du collège. Il n'y a pas de sélection, tous les élèves qui le souhaitent peuvent avoir accès à l'internat. Le lieu est plus propice aux devoirs où des profs peuvent intervenir. Les élèves peuvent également s'aider entre eux. Il y a des salles mis à leur disposition pour leurs devoirs et des associations extérieures à l'établissement interviennent en matière de sport ou de culture.

Pas de moyens supplémentaires

L'éducation nationale ne déploit pas de moyens humains supplémentaires pour encadrer les enfants. Les dispositifs déjà en place sont utilisés comme devoirs faits, un dispositif d'aide aux devoirs.

Des enfants satisfaits depuis la rentrée

Les enfants semblent plutôt satisfaits du fonctionnement de l'internat. C'est le cas de Jalil en cinquième. Il habite à Saint-Jean-le-Centenier à seulement quelques kilomètres du collège de Villeneuve-de-Berg. Sa maman Sophia a décidé de lui faire intégrer l'internat parce qu'elle ne s'en sortait pas pour les devoirs, une corvée quotidienne.

J'avais beaucoup de mal pour les devoirs comme beaucoup de mamans explique Sophia la maman de Jalil.

Jalil dont les résultats ont baissé en 6ème débute sa scolarité d'interne. Il est plutôt content de se retrouver avec les copains. L'internat de Villeneuve-de-Berg accueille aujourd'hui 7 élèves. Une petite famille qui s'entraide. Et Jalil compte bien sur cette expérience pour remonter sa moyenne.