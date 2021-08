La rectrice de l'académie de Montpellier répond à toutes vos questions en direct ce mercredi matin

L'épidémie de Covid-19, et surtout son variant Delta, demeurent la principale préoccupation de la rentrée scolaire 2021. Comment les collégiens et les lycéens qui ne le sont pas encore pourront-ils se faire vacciner si ils le souhaitent ? Dans les écoles, où les enfants eux ne peuvent l'être, des tests de dépistage seront-ils pratiqués régulièrement ? Et dans quelles conditions ? Que se passera t-il quand un élève se révèlera positif ? Les enseignants seront-ils en capacité de gérer à la fois un enseignement traditionnel et un enseignement à distance ? Et qu'en est-il enfin des milliers d'élèves qui ont décroché depuis le début de la pandémie ?

C'est pour répondre à toutes ces questions que la rectrice de l'académie de Montpellier, Sophie Béjean, sera notre invitée Grand Format ce mercredi matin dans le 6-9 de France Bleu Hérault. Elle répondra à toutes vos questions, liées à l'épidémie ou à la rentrée plus généralement.

Il vous suffira d'appeler le 04.67.58.6000 pour intervenir à l'antenne et interroger en direct la rectrice.