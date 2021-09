La rectrice d'académie de Normandie évoque une rentrée "sereine"

Les vacances sont terminées ! 582.412 élèves de la maternelle au lycée retrouvent ce jeudi l'école en Normandie. Cela représente dans le détail 307.918 écoliers, 165.352 collégiens et 108.534 lycéens. Sans oublier les 43.091 agents de l'éducation nationale en Normandie.

Le protocole sanitaire qui s'applique en cette rentrée est celui dit de "niveau 2": retour des cours en présentiel, masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, l'aération renforcée ou encore la limitation du brassage des élèves. Les activités physiques et sportives sont autorisées en extérieur et en intérieur en respectant une distanciation de 2 mètres. Pour la rectrice d'académie de Normandie Christine Gavini Chevet invitée ce jeudi sur France Bleu la vaccination contre le Covid-19 est "notre arme essentielle pour lutter contre l'épidémie. Et nous allons l'organiser pour tous les élèves à partir de 12 ans. Deux modalités. Une modalité dans les établissements où des équipes de l'ARS viendront vacciner les enfants sur site et une deuxième modalité où les enfants seront déplacés de leur établissement vers le centre de vaccination le plus proche". A l'heure actuelle en Normandie, 60% des 12-17 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.

Dans le primaire la règle reste la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination. Au collège et au lycée seuls les élèves vaccinés ou immunisés pourront continuer de suivre les cours en classe. "Ce n'est pas une forme de sanction insiste la rectrice parce qu'ils continuent à apprendre. Vous le savez, les professeurs sont maintenant bien habitués à travailler avec des élèves cas contact, des élèves qui restent à la maison. Et donc, il y aura cette continuité pédagogique que nous avons déjà mis en œuvre pendant 18 mois. Et puis, la durée est assez faible, la durée d'isolement est de sept jours et donc nous espérons que pour ces enfants là, ça ne sera pas trop pénalisant".

