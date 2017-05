La réforme des rythmes scolaires à toujours ses détracteurs dans l'Yonne

Retourner à la semaine de 4 jours à l'école pour ceux qui le souhaitent,c'est pour bientôt. Emmanuel Macron prévoit par décret dès cet été de revenir sur les rythmes scolaires.

Chaque commune pourra décider de son organisation après concertation avec les écoles dès la rentrée 2017.Elles auront jusqu'en 2019 pour se décider. La possibilité d'abandonner la semaine de 4 jours et demie pour les élèves est une bonne nouvelle pour bon nombre de communes selon Mahfoud Aomar. Le président des maires de l'Yonne en parle même au passé:" les enfants étaient beaucoup plus fatigués,les rythmes étaient différents, on a eu une fuite des élèves vers le privé. La nouvelle législation a posé des problèmes d'organisation aux parents. Il y avait des inégalités de traitement selon les moyens des communes"

"la question des rythmes scolaires sera à l'ordre du jour de beaucoup de conseils municipaux" Mahfoud Aomar - Président des maires de l'Yonne

" les enfants étaient beaucoup plus fatigués" Copier

69% des parents estiment que la réforme des rythmes scolaires a eu un effet négatif sur le bienêtre de leur enfant. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'Union Nationale des Associations Familiales. Et pour cette mère de famille auxerroise la solution est donc de revenir en arrière:" je serais favorable pour que l'on revienne à 4 jours, là on est 5 jours à se lever ,c'est la course pour arriver à l'heure !"

La réforme des rythmes scolaires n'est pas une réussite non plus selon un grand nombre d'enseignants qui jugent les enfants moins réceptifs. Et puis dans certaines communes de l'Yonne comme St Florentin , revenir à la semaine de 4 jours sera un soulagement pour le maire Yves Delot." on nous demande de faire le boulot de l'éducation nationale. A Saint-Florentin il fallait trouver 15 personnes ce qui était impossible"

"on nous demande faire le boulot de l'éducation nationale" Yves Delot- maire de saint-Florentin

Pour d'autres communes de l'Yonne en revanche comme Avallon ou Joigny, la réforme des rythmes scolaires associée au temps d'activité périscolaires fonctionnent plutot bien .Pas de raisons à priori de revenir en arrière.

A la FCPE de l'Yonne , la Fédération de parents d'élèves, on estime également que la réforme a fait ses preuves et qu'il ne faut plus y toucher. Son président Thierry Jugand-Monot sera l'invité de France Bleu Auxerre ce jeudi à 8h moins 10.

Le reportage de Damien Robine