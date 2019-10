La réforme du bac a t-elle oublié nos futurs champions de ski ?

Ils se sent comme les "oubliés du bac".

Nos futurs skieurs de haut-niveau suivent actuellement une scolarité aménagée dans quatre établissements de Savoie, Haute-Savoie et de l'Isère.

Ces lycéens skieurs qui s'entraînent et assurent des compétitions de ski l'hiver, mais préparent aussi des diplômes d’état de moniteurs sportifs dans le domaine de la montagne, font leur lycée en quatre ans au lieu de trois car leurs années de scolarité sont plus courtes avec un trimestre en moins. Le problème leur a semblé évident dès l'annonce de la réforme du bac : alors qu'ils sont entrés au lycée en 2017 avec des filières ancienne version (L, ES et S par exemple en filières générales), ils passeront leur bac en 2021. Sauf que... les terminales de 2021 passeront un bac nouvelle version (avec des spécialités qu'ils faut choisir dès l'entrée au lycée). Certains lycéens-skieurs sont donc déjà depuis deux ans dans une scolarité qui ne les prépare pas au bon examen final.

Ils passeront le bac sans avoir travaillé les bonnes matières

"Pour passer ce nouveau bac, il faudrait qu'ils choisissent des spécialités, qu'ils rattrapent le retard de Première de ces spécialités et qu'en même temps ils poursuivent leur projet professionnel et sportif dans la même année !", s'insurge Pascal Binet, professeur de sciences économiques au lycée de Moûtiers en Savoie. "Il n'y a pas le temps, les enseignants ni même les salles pour leur donner les cours en plus et les injecter dans la seringue de la réforme".

On leur change les règles en cours de partie, c'est scandaleux—Pascal Binet, professeur de sciences économiques au lycée de Moûtiers en Savoie

Le ministère a été alerté mais a décidé que la réforme s'appliquerait pour tout le monde en même temps. Une décision très mal reçue dans les classes concernées. "C'est un ressenti de mépris car nous posons la question depuis très longtemps" explique Pascal Binet. "On a l'impression qu'ils s'en fichent complètement", affirme l'enseignant quand il parle des responsables contactés au ministère de l'Education.

Les élèves ont lancé une pétition

92 élèves sont concernés actuellement, dans les lycées Ambroise Croizat de Moutiers (Savoie), Jean-Moulin d'Albertville (Savoie), René Dayve à Passy le Fayet (Haute-Savoie) et Jean Prévost à Villard-de-Lans (Isère). Aujourd'hui, ils sont très inquiets, à tel point qu'ils ont fait circuler eux-mêmes une pétition qui a ensuite été envoyée à la rectrice d'académie. Aucune réponse pour l'instant. France Bleu Pays de Savoie a également contacté le rectorat qui ne communique pas pour l'instant.

Les professeurs proposent une solution : faire passer à ces futurs champions. les anciens bacs S, L ou ES. Ils sont même candidats pour organiser eux-mêmes les épreuves, avec salles, copies et surveillants, comme cela se fait pour un bac blanc Leur proposition est restée sans réponse pour l'instant.