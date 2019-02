La réforme du Bac : du bon pour la langue corse

corse

Des langues jamais autant valorisées

Selon les élus et le associations, la réforme du ministre Jean-Michel Blanquer entraînerait une mise en concurrence de l'enseignement de la langue corse avec d'autres langues vivantes comme l'Anglais, l'Espagnol ou l'Italien.

La rectrice soutien qu'au contraire, les langues régionales n'ont jamais été autant valorisées. Julie Benetti avance que "désormais ce ne sont plus 7 heures de Corse par semaine, mais 10 heures par semaine qui pourront être dispensés aux élèves de terminale. En terme de reconnaissance tout d'abord, puisque la langue corse pourra être choisie comme auparavant en langue vivante 2 et en option,mais aussi , et c'est la grande nouveauté, en enseignement de spécialité. Enfin et surtout, en terme de coefficient, avec un enseignement de spécialité langue corse qui comptera pour 16% de la note finale du baccalauréat, et sur lequel pourra s’adosser un grand oral lui même crédité d'un coefficient 10".