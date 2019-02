La réforme du Bac inquiète les professeurs du lycée Millet de Cherbourg.

Cherbourg-en-Cotentin, France

Vincent Lonjon est professeur de musique au lycée Millet de Cherbourg-en-Cotentin et il est l'un des représentants des enseignants au conseil d'administration de son établissement. Comme ses collègues, il ne siégera pas à la réunion d'aujourd'hui pour protester contre la réduction du nombre d'heures de cours pour certaines matières à l'occasion de la réforme du Bac. Il était l'invité de France Bleu Cotentin ce jeudi matin.

La réforme était souhaitée depuis des années, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'elle se mette en place à la rentrée prochaine ?

Oui, c'est une bonne nouvelle. Le lycée avait besoin d'être rafraîchi et rénové puisque l'organisation que nous connaissons est en place depuis 1995 avec par exemple les séries Littéraire, Economique et Scientifique. Mais on constate aujourd'hui un déséquilibre de ces filières puisque la série Littéraire n'attire pas beaucoup d'élèves alors que de nombreux vont vers la série Scientifique alors qu'ils n'en ont pas le profil.

Ce que ne dit pas le ministre, c'est que tout ça s'accompagne d'un appauvrissement général du nombre d'heures de cours dans nos lycées

Cette fin des séries est donc intéressante avec un choix à la carte des matières, et l'élève va personnaliser son parcours scolaire. Mais cette réforme s'accompagne d'un appauvrissement général de la dotation horaires dans les lycées. Et c'est une baisse scandaleuse pour nos établissements.

Qu'est-ce que ça change pour les élèves et leurs professeurs ?

Je suis professeur de musique et ma matière comme les autres matières artistiques ( théâtre, cinéma, les arts plastiques, etc.) qui sont très rares dans nos lycées, risquent d'être enseignées que dans très peu d'endroits. Toutes les spécialités ne seront pas proposées dans tous les établissements. Des cours seront suivis à distance et des élèves devront aller dans deux établissements. C'est donc un faux choix pour les élèves. Et puis il y a des cours où les élèves seront plus nombreux dans les classes, explique Vincent Lonjon.

Enfin dans un lycée comme Millet, quatre postes d'enseignants qui vont disparaître à l'occasion de départs en retraite. Il faut maintenir une dotation horaire suffisante pour qu'on puisse rester à 24 par classe.