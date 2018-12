La réforme du bac : les spécialités dans les lycées du Béarn

Pau, France

La réforme du bac prévoit la fin des filières classiques en lycée général. Il n'y a donc plus de filière L, S ou ES. En théorie, chaque établissement peut proposer douze spécialités. La recommandation du ministère c'est qu'il y en ait au moins sept. En Béarn il y a 11 spécialités au choix ( il manque chez nous la biologie, écologie). L'une des craintes des opposants à la réforme c'est que les lycées citadins concentrent les spécialités au détriment des lycées ruraux. Ce ne serait pas le cas en Béarn. Selon l'inspecteur d'académie Pierre Barrière, même si on ne retrouve les onze spécialités qu'au lycée Louis Barthou à Pau ; le lycée Fébus à Orthez en propose dix et notamment la spécialité Art qu'on ne retrouve qu'à Barthou. Les lycées Monod à Lescar, Mourenx, Nay, Oloron et Saint John Perse à Pau offriront neuf spécialités et Saint Cricq à Pau : huit (Saint Cricq ayant une vocation plus technique).

