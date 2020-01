Angoisse, fatigue... de plus en plus de lycéens de première ont le moral en berne. La faute au nouveau bac qui avec ses programmes chargés et ses épreuves communes du contrôle continu serait source de stress. « Certains pleurent en cours », explique une prof de Haute-Savoie.

Haute-Savoie, France

Devant son lycée de l’agglomération d’Annecy, Salomé retrouve plusieurs de ses amies. Au cœur de la discussion, les épreuves communes de contrôle continu (E3C) du nouveau bac qui doivent débuter lundi prochain. "Nous n’avons pas été préparés et nous ne savons pas à quoi nous attendre", regrette la lycéenne. Une source d’inquiétude qui vient s’ajouter à ce que de plus en plus d’élèves de première disent vivre depuis la rentrée : "une pression inhabituelle et constante." La faute à la mise en place du contrôle continu source d’un stress permanent. "Avant la réforme, l’angoisse n’apparaissait qu’au moment des épreuves. Là, nous la ressentons en permanence", assure Salomé.

REPORTAGE - La réforme du Bac stresse les élèves de première. Copier

Angoisse et stress

Ce jeudi sur franceinfo, Willy Pelletier, sociologue et coordinateur général de la Fondation Copernic a estimé que "pour les élèves, (le nouveau bac) c'est le stress à tous les étages, des crises d'angoisse et même d'eczéma !" Jade en première au Lycée Baudelaire d’Annecy et membre du Conseil de vie de l’établissement affirme que plusieurs de ses camarades "ne sont vraiment pas bien." Une cinquantaine de cas auraient été signalés à l’infirmerie du lycée.

J’ai des élèves qui se mettent à pleurer car soumis à trop de pression." - Sonia, professeure de français en Haute-Savoie.

"Ce malaise, nous le vivons tous les jours dans nos classes", témoigne Sonia. Professeure de français dans un lycée haut-savoyard, elle estime que le malaise viendrait également des programmes "trop chargés". Elle raconte avoir vu des élèves pleurer sous la pression. "D’autres ont tout simplement abandonné. Ne sachant plus comment hiérarchiser leur travail, ils ont dit stop."

Ce mercredi soir, Hubert Saläun, porte-parole de la PEEP, la fédération des parents d’élèves de l’enseignement public estimé qu’il ne fallait "pas exagérer". Interrogé sur franceinfo Hubert Saläun a expliqué avoir rencontré des élèves, "fait des conseils de classe et les élèves ne sont pas dans un état de stress". En Haute-Savoie, la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) indique pour sa part soutenir les lycéens et les professeurs.

Nos enfants nous disent être dans une angoisse permanente." - Karine Robin-Detroz, FCPE de la Haute-Savoie

ECOUTEZ Karine Robin-Detroz, FCPE de la Haute-Savoie. Copier

Ce vendredi, la FSU organise une journée "lycée mort" dans plusieurs établissements de la Haute-Savoie. Des rassemblements contre la tenue des E3C sont également prévus lundi à Annecy devant les lycées Baudelaire (7h30) et Berthollet (13H30).

Les E3C ne peuvent pas se passer correctement." - Anne Mugnier, professeure et membre du SNALC Haute-Savoie

ECOUTEZ Anne Mugnier, professeure et membre du SNALC Haute-Savoie. Copier