La région Auvergne Rhône Alpes veut devenir exemplaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire

Le conseil régional a donc demandé en 2018 au CESER le conseil économique, social et environnemental de plancher sur le dossier et de lui faire des propositions pour améliorer les choses en 2019

Le harcèlement scolaire qui passe de plus en plus par l'usage des réseaux sociaux

Tout le monde a bien sur entendu parler du harcèlement scolaire, mais il est sans doute bon de repréciser de quoi en parle.

Le harcèlement peut être physique ou moral dans la cour de récréation, intimidations, humiliations, menaces, et même coups et ne pas dépasser le cadre de l’établissement ou de la rue, mais à cause des réseaux sociaux, il peut vite devenir cyber-harcèlement et cette fois toucher une très large sphère et tout cela 24 heures sur 24. Les études estiment qu’entre 1 et 2 élèves sur 10 sont concernés et que le cyber harcèlement devient de plus en plus la règle. Anne LORNE conseillère régionale en charge du dossier

Avec cette étude, la région Auvergne Rhône Alpes devient donc la première région de France à prendre ce dossier du harcèlement scolaire à bras le corps.

Au-delà de ce constat, qu’elles sont les solutions proposées par la région ?

Les membres de CESER et du conseil régional ont arrêté un plan en six mesures, la plus spectaculaire sans doute, c’est la création cette année du premier Centre Régional de Référencement de Lutte contre le Harcèlement.. Anne LORNE, la conseillère régionale en charge du dossier.

Avant la mise en place de ce centre de référencement, la région a prévu le 15 mars prochain au siège de la Confluence, les premières assises du Harcèlement Scolaire

Plus près de nous … mardi 15 janvier… La région et l’académie vont présenter les 26 premiers lycéens qui seront spécialement formés pour devenir les ambassadeurs de lutte contre le harcèlement .. Le dispositif sera progressivement étendu à tous les lycées d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces ambassadeurs lycéens spécialement formés vont devenir un des maillons essentiels de la lutte contre le harcèlement . Isabelle Janin, chargée de ce dossier au rectorat de l'académie de Lyon

