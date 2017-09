La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut redonner de l'élan à l'apprentissage

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se donne un objectif : passer de près de 49 000 à 55 000 apprentis d'ici à 2021. Pour y parvenir, elle a élaboré un plan stratégique pour l'apprentissage. Il prévoit de nombreuses mesures d'aide et d'accompagnement pour les entreprises et les apprentis.

Atteindre 55 000 apprentis en 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 6 000 de plus qu'aujourd'hui, c'est l'objectif que se fixe la Région, notamment pour lutter contre le chômage des jeunes. Pour y parvenir, un plan stratégique de développement de l'apprentissage sur 5 ans a été mis en place.

L'apprentissage, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 83 centres de formation d'apprentis (CFA), 787 formations différentes, 499 sites de formation, 85% de réussite aux examens. Des chiffres qui ont vocation à s'améliorer, donc puisque la Région Auvergne-Rhône-Alpes se donne cinq ans pour atteindre trois objectifs principaux : accroître le nombre d'apprentis, on l'a dit, mais aussi, créer les formations nécessaires au développement économique et faciliter et sécuriser le parcours de formation des apprentis.

L'apprentissage est une voie royale pour l'insertion dans la vie professionnelle et une qualification - Laurence Colonna, directrice d'un CFA à Saint-Étienne

Il s'agit donc de tenter de résoudre toutes les difficultés liées à l'apprentissage : le parcours du combattant, parfois, pour trouver un maître d'apprentissage, l'encadrement des apprentis mineurs, la question d'une possible rétribution pour les entreprises qui ont formé un apprenti parti ensuite, travailler ailleurs, et aussi le manque de considération pour la filière professionnelle. "Aujourd'hui on a plus d'entreprises qui cherchent que de jeunes candidats à l'apprentissage, relève Laurence Colonna, directrice du CFA BTP de Saint-Étienne. Notre difficulté, c'est de promouvoir l'apprentissage au sein des familles, au sein des collèges."

Ce mardi, CFA, apprentis, chefs d'entreprise et Région ont également signé une charte de l'apprentissage, pour encadrer la filière. Les droits et les devoirs de chaque partie, en quelque sorte. L'apprenti, par exemple, s'engage à respecter le fonctionnement de l'entreprise qui l'accueille. Le maître d'apprentissage doit veiller au suivi de la formation de l'apprenti, etc. Une manière de baliser davantage, de rassurer aussi les différents acteurs de cette filière en manque de visibilité.