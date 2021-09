La région Bretagne ne veut pas généraliser les tablettes numériques dans les lycées

L'outil n'est pas nouveau mais depuis le premier confinement en 2020, de plus en plus de lycées bretons sont demandeurs de tablettes individuelles. Au lycée polyvalent Vauban de Brest, les 210 élèves de seconde travaillent désormais sur écran tactile. "On a constaté qu'il y avait une fracture numérique entre les élèves", souligne Gilles Bénic, le proviseur. Qui voit dans cette innovation "un moyen de s'adapter à la société d'aujourd'hui", en proposant "un enseignement plus interactif".

Des élèves "plus motivés"

Depuis la rentrée, la région Bretagne soutient une dizaine d'expérimentations similaires. Isabelle Pellerin, la vice-présidente en charge des lycées et de la vie lycéenne est venue recueillir ce jeudi les premières réactions des élèves et des enseignants du lycée Vauban. "C'est un vrai plus pour nous, lui a confié Anne Orhon, professeure d'électricité. Ça nous permet d'avoir un outil individuel pour chaque élève." La transition est encore plus naturelle pour les jeunes, comme Josselin, en seconde Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC) : "avant, on oubliait souvent les documents. Le papier c'est chiant, il faut toujours écrire, ouvrir le classeur ... Là j'ai juste à faire deux-trois clics et j'arrive à mon cours, c'est vachement plus efficace, et on est plus motivé pour les devoirs".

Les nouvelles tablettes font l'unanimité dans cette classe de 2nde Bac Pro. © Radio France - Nicolas Olivier

Certains parents réticents

Pour autant, la généralisation des tablettes pour tous les lycéens n'est pas à l'ordre du jour. "C'est un outil qui est maintenant indispensable pour certains apprentissages mais le numérique n'est pas l'alpha et l'omega de la pédagogie", explique Isabelle Pellerin. Elle rappelle que les parents d'élèves sont parfois réticents au tout-numérique : "certains nous disent 'nous on n'a pas envie que notre enfant revienne à la maison avec une tablette !' donc il faut composer avec tout ça, faire confiance aux enseignants, aux pédagogues qui doivent doser et mesurer quand l'outil est intéressant et quand il ne l'est pas."

L'idée ce n'est pas de dire "une tablette par élève"

ECOUTEZ Isabelle Pellerin, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne en charge des lycées Copier

Concrètement, les projets pédagogiques autour du numérique éducatif seront étudiés au cas par cas, en étroite collaboration avec le rectorat. Pour la région Bretagne, le numérique dans les lycées représente un budget de 15 millions d'euros chaque année.