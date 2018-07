Orléans, Loiret, France

A ce jour, la Région Centre Val de Loire n’a pas versé le moindre euro à la construction des nouveaux bâtiments du CFA des métiers du sport. En charge de l’apprentissage, elle en est pourtant en droit l’organisme de tutelle. La collectivité territoriale représente 80% des ressources de l'établissement avec notamment plus d'1 million d'euros de crédits et 235 000 euros de taxe d'apprentissage.

Un projet qui manque de transparence

Motif du refus, l'opacité selon le Conseil Régional qui entoure le projet présenté il y a un an par le Centre de Formation des Apprentis et son président Soufiane Sankhon. A plusieurs reprises, la Région a réclamé des documents qu’elle n’a jamais obtenus : la décision du Conseil d'Administration, la présentation détaillée du bailleur ou l'impact du projet sur le budget de l'association (l'ARFASSEC) qui régit le centre de formation n'ont jamais été transmis. Qu’à cela ne tienne, le bâtiment ainsi qu’une salle de sport attenante sortent tout de même aujourd’hui de terre. Un projet à hauteur de 3 millions d’euros porté par une société civile immobilière appartenant à Lionel Ribe, un chirurgien-dentiste d'Orléans.

Un investissement trop lourd?

Les relations extrêmement tendues entre la collectivité et la direction du CFA se sont récemment apaisées, Soufiane Sankhon par ailleurs adjoint en charge des sports à la ville d’Orléans a fourni quelques informations notamment sur le financement du projet. Malgré cela, la Région reste sur sa position et s’inquiète de l’avenir du CFA au vu des lourds crédits engagés. Elle a donc demandé un audit des comptes de l’établissement. Pour Cathy Munsch-Masset, vice-présidente de la Région déléguée à l’éducation et l’apprentissage "il y a des conséquences sur le budget que la Région ne peut pas cautionner les yeux fermés". L’audit sur les comptes du CFA des métiers du sport sera mené en septembre prochain.