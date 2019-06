La Région Centre Val-de-Loire va aider les lycéens à acheter un ordinateur portable

On estime que déjà 72 % des lycéens en région Centre Val-de-Loire possèdent un ordinateur portable personnel

Orléans, France

En 1998, la Région Centre Val-de-Loire a été la première région en France à mettre en place la gratuité des manuels scolaires pour les lycées. La mesure est toujours en vigueur, et elle le restera. Mais si le support papier continue à être indispensable aux yeux de beaucoup d'enseignants, il s'accompagne désormais d'un usage de plus en plus fréquent du numérique.

Egalité des chances et pouvoir d'achat

C'est ce constat qui incite aujourd'hui la Région à créer un nouveau dispositif d'aide pour permettre à chaque lycéen qui le souhaite d'acquérir un ordinateur portable. "La part des supports numériques augmente dans la pédagogie, explique François Bonneau, le président de la Région Centre Val-de-Loire. Or quand c'est numérique, il faut bien évidemment un ordinateur pour accéder à ces données. C'est pourquoi la Région va mettre en place une aide à l'achat du matériel nécessaire : c'est fondamental, c'est à la fois une question d'égalité des chances et une question de pouvoir d'achat préservé pour les familles."

Dans la pratique, la Région va négocier un achat groupé d'ordinateurs portables pour obtenir un meilleur prix. Les lycéens qui en feront la demande via la plateforme yeps bénéficieront ensuite d'une aide de la Région : entre 30% et 90% selon la situation des familles (boursier ou non, échelon de bourse) - cela pourra représenter jusqu'à 350 euros de subvention.

72% des lycéens ont déjà un ordinateur portable

Selon une enquête réalisée récemment par les services du conseil régional auprès d'un échantillon de 1 002 élèves scolarisés dans 9 lycées régionaux, 72% des lycéens sont déjà équipés en ordinateur portable. C'est donc les 28% restants que cible plus précisément la Région, qui , en extrapolant ces chiffres, a prévu une enveloppe globale de 2 millions d'euros pour ce nouveau dispositif en septembre. Ces 2 millions d'euros s'ajouteront aux 2,7 millions d'euros déjà inscrits pour le renouvellement des manuels scolaires, puisque les nouveaux programmes de seconde et de première entrent en vigueur à la rentrée prochaine. Cette mesure doit être votée ce jeudi après-midi, lors de la session plénière du conseil régional.