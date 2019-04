La région débloque plus de 46 millions d'euros pour le LMB de Felletin

Le lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin va s'offrir une seconde jeunesse. D'importants travaux de rénovation seront lancés dès la rentrée prochaine. La région Nouvelle Aquitaine, propriétaire du LMB, a prévu une enveloppe de plus de 46 millions d'euros.

Felletin, France

C'est Noël avant l'heure pour le LMB de Felletin ! L'établissement va bénéficier d'un important programme de travaux. La région Nouvelle-Aquitaine va débloquer une enveloppe de plus de 46 millions d'euros pour rénover l'établissement. C'est le président de région, Alain Rousset qui viendra l'annoncer en personne ce vendredi.

Un programme de rénovation ambitieux

Le lycée des Métiers du Bâtiment va être refait ou presque du sol au plafond ! Près de la moitié des 46 millions d'euros seront affectés à la restructuration et à la rénovation des ateliers. L'internat va lui aussi bénéficier d'un lifting complet : les chambres, les cuisines et les salles de détente. Enfin d'importants travaux seront également entrepris pour refaire des salles de cours, plusieurs toitures, la piscine et le gymnase. Près de 500 élèves venus de toute la France sont scolarisés au LMB de Felletin.