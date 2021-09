La région des Pays de La Loire distribue des ordinateurs portables aux secondes dans un lycée de La Flèche

La présidente de la région Christelle Morançais s'est déplacée en personne pour remettre les premiers ordinateurs portables aux élèves de seconde. La première distribution s'est déroulée à La Flèche ce vendredi au lycée d'Estournelles de Constant. Au total, 48.000 ordinateurs vont être remis d'ici novembre à tous les élèves de seconde. Cela concerne aussi les élèves qui sont en 1ère année de CAP.

Une opération qui coûte 23 millions d'euros à la région et qui sera renouvelée tous les ans.

C'est un coût important, car la collectivité a non seulement acheté les ordinateurs, mais il y a aussi une sorte de service après-vente. Déjà ces ordinateurs vont être réglés spécifiquement pour faire de l'enseignement avec la mise en place de logiciels approuvés par le rectorat. Les élèves auront également une assistance personnalisée par mail et par téléphone. Ces ordinateurs seront ensuite déprogrammés à la fin du parcours scolaire des élèves qui pourront garder l'appareil pour leur usage personnel. Et même si l'élève ne finit pas sa scolarité jusqu'à la terminale, il pourra quand même garder l'ordinateur.

La présidente de la région des Pays de La Loire qui remet un ordinateur portable à un élève de seconde © Radio France - Christelle Caillot

C'est Noël avant l'heure

Tous les élèves de seconde du lycée d'Estournelles de Constant qui ont reçu leur ordinateur portable ce vendredi était ravis. Pour Nathan, par exemple qui est en seconde avec une spécialité numérique : "c'est un grand pas en avant pour nos futurs métiers. Je vais m'en servir quotidiennement. C'est une autre façon de travailler. On va arrêter d'écrire".

Pour Albane ,"c'est super, car j'ai des amies qui ne pouvaient pas se payer un ordi, du coup on sera à égalité pour l'apprentissage".

Un grand virage pour les enseignants

Les professeurs aussi ont accueilli avec le sourire ces nouveaux équipements. Philippe Jonin est professeur de mathématiques depuis plus de vingt ans. "Jusqu'à présent on avait seulement des salles informatiques que l'on utilisait au coup par coup et dans un établissement de près de 2.000 élèves, ce n'était pas toujours facile.

Aujourd'hui, ces ordinateurs vont nous simplifier la tache. On peut s'en servir seulement pour quelques minutes ou pour un cours entier. Ce sera plus simple aussi pour visionner des documents, et ça devrait aussi limiter le transports de certains livres. Il y a quand même un bémol pour l'enseignant : apprendre sur un ordinateur, ça ne résout pas tous les problèmes, on a vu aussi qu'il était important d'écrire pour mémoriser les informations.

