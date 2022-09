La région donne 1,3 million d'euros pour aider les lycées de Dordogne à payer les factures de chauffage

La région Nouvelle Aquitaine donne 10 millions pour nos lycées, pour payer la facture de gaz. Les prix explosent aussi pour les collectivités, et un lycée, ça consomme pour chauffer les salles de classe en hiver. 142 établissements dans toute la région vont recevoir une rallonge budgétaire et parmi eux, 15 lycées de Dordogne, pour 1 million 300 000 euros au total.

Plusieurs lycées de Périgueux en font partie : Jay de Beaufort, Claveille, Laure Gatet, Pablo Picasso, mais pas Bertran de Born. La région explique que les établissements sont aidés si l’augmentation de leurs factures d’énergie est "supérieure à 30%" ou si elle représente au total "plus de 40%" de la dotation globale de fonctionnement financée par la région.

15 lycées partout en Dordogne aidés

A Bergerac, Jean Capelle et le lycée général et technologique Maine de Biran seront aidés. Le lycée qui touchera le plus en Dordogne est Pré de Cordy à Sarlat, lycée pro et lycée général vont toucher au total plus de 205.000 euros. L'établissement d'enseignement adapté de Trélissac Joël Jannot, le lycée agricole de Coulounieix, celui de Monbazillac, les lycées Alcide Dussolier de Nontron et Saint-Exupéry de Terrasson, le lycée d'Excideuil et le lycée professionnel de Thiviers vont également bénéficier d'aides.

En revanche, on ne sait pas encore s'ils vont réduire la température dans les classes. C'est à chaque proviseur d'en décide, en accord avec les règles du rectorat, explique la région.