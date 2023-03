La Région Grand Est veut fermer ou déplacer neuf lycées

C'était déjà dans les tuyaux, neuf sites de lycées vont fermer ou être transférés vers un autre établissement à l'horizon 2025-2026 en Région Grand Est. Pour Franck Leroy, le président de Région , "ces projets d’adaptation de l’implantation géographique des lycées sont nécessaires face aux défis démographiques, éducatifs et énergétiques". Les bâtiments des lycées publics sont souvent anciens et énergivores, et la facture d’énergie des lycées a augmenté de façon spectaculaire depuis 2021. De 40,5 millions d'euros en 2021, la facture s’est élevée à 61 millions d'euros en 2022 et devrait être de plus de 100 millions d'euros en 2023.

Un choix assumé

C'est d'abord un choix démographique pour le président de la Région Grand Est, Franck Leroy. Malheureusement selon l'INSEE*, "les évolutions démographiques selon l'INSEE sur les dix à quinze prochaines années sont plutôt négatives. Peut-être que du côté de Reims et de Strasbourg on aura une population qui va croître mais dans d'autres secteurs on sait que la tendance est à la baisse*." Franck Leroy, le président de la Région Grand Est, justifie aussi ces projets par la hausse des coûts de l'énergie. "Nous avons eu cent millions d'euros de dépassement de coût d'énergie sur l'exercice 2022. Et nous devons éviter de laisser les élèves dans des passoires énergétiques."

Neuf lycées concernés

Les neuf projets concernent les territoires de Toul, Lunéville, Freyming-Merlebach, Pulversheim, Behren-lès-Forbach, Langres, Vivier-au-court, Landres et Charleville-Mézières. Deux projets emblématiques de regroupements de formation sont déjà votés et engagés, à Toul et à Lunéville.

Sur les territoires de Sedan et de Vivier-au-Court, le projet à l’horizon 2025-2026 est celui du transfert de l’ensemble des formations du site de Vivier-au-Court du lycée Jean-Baptiste Clément vers son site principal à Sedan. Pour la Région Grand Est, "il s’agit d’un regroupement de sites d’un même lycée estimé à 10 millions d'euros. Le lycée a actuellement un taux de remplissage de 49%. Le site de Vivier-au-Court, s’il devait être conservé et modernisé, demanderait un investissement de plus de 20 millions d'euros".

Le lycée Simone-Veil de Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

En Lorraine Nord, le projet est celui du transfert de l'ensemble des formations du Lycée professionnel Jean Morette à Landres vers quatre lycées d’accueil à horizon 2025, suivi de la fermeture du lycée Jean Morette. Le lycée a un taux d’occupation de 50% avec un peu moins de 350 lycéens. La Région explique que "la demi-pension est en mauvais état, et sa rénovation demanderait près de 29 millions d'euros d’investissement."

À Toul, il est question de la restructuration complète du site principal Cugnot du Lycée professionnel du Toulois, avec le transfert des formations du site Claudel et la modernisation du Lycée Général et Technologique Majorelle. "Les deux lycées du toulois seront organisés autour de deux sites au lieu de trois aujourd’hui. Le taux d’occupation sur les deux lycées est de 58%" indique la Région Grand Est.

Cinq autres projets similaires vont être lancés durant cette année 2023.