La région lui retire ses subventions : Sciences-Po Grenoble réagit fortement dans une mise au point

La mesure a eu l'effet qu'on imaginait : en déclarant hier soir qu'elle retire ses financements à Sciences Po Grenoble, la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de marquer les esprits. "Dérive idéologique et communautariste" écrit le président de région, Laurent Wauquiez, dans son communiqué, les mots sont forts concernant une institution d'enseignement supérieur. La direction de l'IEP prend la plume à son tour ce matin et répond, en trois points, à cette prise de position du Conseil Régional.

La réponse de la direction : "regrettable et risque d'affecter des étudiants en difficulté"

Premier élément, l'IEP précise que "le soutien financier de la Région en lien avec l’IEP de Grenoble-UGA ne consiste pas en des subventions, mais essentiellement en l’attribution de bourses aux étudiants, de soutien aux projets de formation continue et à l’action sociale" en quoi ces soutiens vont-ils avoir un effet sur le travail de l'IEP ? "Cette décision regrettable risque ainsi d’affecter des étudiants et publics ayant des difficultés d’accès aux études supérieures ou à une formation".

Dans un deuxième temps, la direction qualifie la décision de la région "motivée par un motif politique, davantage que par la réalité de la situation au sein de l’institution".

Soutien ou non ?

Après l'affaire des banderoles en mars dernier, la direction a-t-elle soutenue ou non les deux professeurs nommément citées sur ses banderoles relayées ensuite, notamment par l'UNEF sur les réseaux sociaux ? Deux versions s'opposent aujourd'hui : celle du professeur d'allemand, Klaus Kinzler, qui estime avoir été lâché... et sa direction qui, au contraire, estime avoir été dans son rôle : "Plusieurs professeurs, dont M. Kinzler, ont subi ces derniers mois des attaques et des menaces inadmissibles entraînant de graves conséquences, y compris pour leur sécurité. La direction s’est tenue à leurs côtés comme elle se tiendrait sans réserve aux côtés de tout collègue pouvant subir des pressions ou des attaques personnelles en raison de ses opinions".

Pour autant, l'IEP estime que les torts sont partagés, comme l'expliquait la première enquête administrative, et que les expressions du professeur en question posait elle aussi problème. C'est la raison pour laquelle elle a fait le choix de le suspendre, déclenchant ainsi la réaction de la région. Laurent Wauquiez, lui, y voit au contraire un abandon : "Les militants de théories “woke”, de l’écriture inclusive, ou de pratiques communautaristes, ont aujourd’hui confisqué le débat au sein de cet établissement sans que la direction ne prenne la mesure de cette dérive préoccupante".

Une affaire devenue un sujet de campagne ?

Depuis lundi, le sujet s'est très fortement politisé. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse demandant une nouvelle enquête, sur cette affaire, on le rappelle, partie des banderoles nommant deux professeurs en mars dernier, "Inquiète de ce que la liberté d'expression ne soit plus assurée à l'IEP de Grenoble. Je demande à la ministre de l'enseignement supérieur de diligenter une mission d'inspection sur la situation et de rendre publiques les conclusions" écrit la candidate LR à la présidentielle sur Twitter.

À Grenoble, l'élu municipal et ancien enseignant de Sciences-Po, Nicolas Kada, regrette lui aussi la décision de la région et analyse à travers cette décision une volonté de "droit de regard" sur le travail de recherche : "Ce n'est pas par hasard si l'enseignement supérieur est de compétences étatiques, je pense que c'est à l'État de garantir le principe d'égalité et les libertés académiques sur l'ensemble du territoire". Il avait dénoncé les réformes qui transféraient certaines compétences aux régions, notamment les financements : "en contrepartie, ils exigent parfois un droit de regard sur ce qui se dit et ce qui s'enseigne" dénonce-t-il.

Les communiqués sur le sujet

Celui de Sciences Po, publié ce mardi 21 décembre

Celui du Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, publié lundi 20 décembre

Celui du groupe écologiste au Conseil Régional, lui aussi publié le lundi 20 décembre