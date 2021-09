Mis en place à cette rentrée scolaire 2021, le pack numérique lycéen de la Région Normandie, c'est un peu Noël en septembre. Le président du conseil régional de Normandie Hervé Morin a procédé ce lundi à la première distribution d'ordinateurs portables aux lycéens de seconde de la région (les élèves en 1ere année de C.A.P. recevront également cet équipement). Un plan à 60 millions d'euros sur trois ans dont une partie est financée par le plan de relance européen "pour qu'à l'issue de ces trois années, il n'y ait plus de fracture numérique" explique le président de l’exécutif régional. Un équipement qui arrive à point nommé pour la proviseure du lycée André-Malraux : "Rien que pour l'année dernière, pour le lycée de Gaillon, il y a plus d'une quarantaine d'élèves qui ont fait l'objet d'un prêt de PC pour leur permettre de suivre l'enseignement à distance" détaille Sonia Turgis.

Chaque famille a signé une convention avec la Région pour le prêt de cet ordinateur portable © Radio France - Laurent Philippot

Charlotte Queyraud, élève en seconde générale vient de recevoir sa dotation, un ordinateur et son clavier : "C'est un ordinateur 14 pouces, je pourrai le mettre dans mon sac" glisse l'élève de seconde générale ravie de cette initiative de l’exécutif régional. Elle a déjà un ordinateur personnel mais le dit, "si on repart en confinement, pour des personnes qui n'ont pas d’ordinateur, ça peut toujours servir".

Charlotte Queyraud avec son tout nouvel ordinateur portable © Radio France - Laurent Philippot

Sa camarade, Chloé Régnier voit encore plus loin : "Ça nous prépare à la fac. Comme à la fac, c'est rapide, il faut qu'on s’entraîne à travailler dessus".

REPORTAGE - La Région Normandie distribue des ordinateurs portables aux lycéens de seconde Copier

La crise du coronavirus et ses confinements successifs ne sont pas étrangers à cette initiative. "Quand on parle de la vie après-Covid ou de la gestion, c'est un enseignement. On avait acheté 4.000 ordinateurs pour essayer de combler au plus vite la fracture numérique" avance Hervé Morin, convaincu de l'intérêt d'un ordinateur portable car "une partie de la pédagogie peut s’appuyer sur l'ordinateur".

Le pack numérique lycéen répond à un triple objectif pour le président de la Région Normandie Hervé Morin Copier

Des formations pour les enseignants

13.000 enseignants normands seront formés "pour développer les usages du numérique en classe au service des apprentissages et au service de la formation du futur citoyen" détaille Isabelle Mezeray, déléguée au numérique de l'académie de Normandie avec "des formations qui se tiendront dans tous les établissements de l'académie qui seront équipés de ce nouvel environnement numérique de travail".

À priori, les élèves devraient rendre leur ordinateur à l'issue de leur scolarité mais la question n'est pas tout à fait tranchée par la Région Normandie. Les prochaines distributions seront effectuées par des conseillers régionaux jeudi 9 septembre au lycée Napoléon de L'Aigle (Orne), au lycée des métiers Thomas Pesquet de Coutances (Manche), au lycée Jacques-Prévert de Pont-Audemer (Eure), au lycée Marcel-Gambier de Lisieux (Calvados) et au lycée d'Eu (Seine-Maritime).