La région Normandie veut que ses Lycéens mangent à 80% Normand d'ici 2021

La région Normandie a lancé son opération "Je mange Normand" au Lycée Salvador Allende d'Hérouville St Clair. D'ici 2021, 80% des produits consommés dans les restaurants des lycées de la région devront être normands.

Chaque année, 13 millions de repas sont servis dans les 154 Lycées de la Normandie et représentent 26 millions d'euros de commande publique pour la région. La Normandie souhaite donc qu'à l'horizon 2021, 80% des produits consommés dans ses établissements soient Normands.

La restauration dans les lycées normands pèse 26 millions d'euros de commande publique

La région va mettre à disposition 31 fiches-actions pour aider la mise en place de cette opération baptisée "Je mange normand." Elle va par exemple créer trois à quatre rencontres par an entre les chefs cuisiniers, les gestionnaires des établissements et les professionnels de la filière courte. Elle va également référencer les fournisseurs, aider à la rédaction des appels d'offres.... autant de levier pour atteindre cet objectif. Le président de région n'y voient que du positif : meilleure alimentation pour les Lycéens, favoriser les filières courtes, retombées pour le secteur agroalimentaire normand...

"C'est un gros effort de formation et d'engagement du personnel, explique Hervé Morin. Il n'y a pas de raison à s'opposer à l'idée qu'on va faire travailler le voisin, qu'on va faire en sorte que nos enfants mangent les meilleurs produits et qu'on fasse attention à notre planète en mettant en place des circuits courts. Il y a un énorme projet de formation, de mise en réseau, de connaître les clients, de voir comment on s'approvisionne, comment des commandes publiques permettent de favoriser nos entreprises régionales. C'est un bel enjeu de citoyen.